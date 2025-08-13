الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الطقس في الإمارات غداً
13 أغسطس 2025 19:00

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.
وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون جنوبية غربية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين / 10 إلى 25 كم/ س تصل إلى 35 كم/س.
ويكون الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:37 والثاني عند الساعة 04:29 والجزر الأول عند الساعة 09:58 والثاني عند الساعة 22:39 .
ويكون بحر عمان خفيف الموج أيضا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:40 والثاني عند الساعة 02:01 والجزر الأول عند الساعة 19:29 والثاني عند الساعة 07:15 .

