الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ70 للمساعدات في قطاع غزة

إسقاط مساعدات على قطاع غزة
13 أغسطس 2025 19:59

تواصل دولة الإمارات دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث نفذت اليوم عملية الإنزال الجوي الـ70 للمساعدات ضمن عملية «طيور الخير»، التابعة لعملية «الفارس الشهم 3»، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبمشاركة كل من ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، وفرنسا.
وحملت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وبإتمام هذا الإنزال الجوي، بلغ إجمالي ما أنزلته دولة الإمارات جواً في إطار العملية أكثر من 3940 طناً من المساعدات المتنوعة، بما يشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، تأكيداً على التزامها الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.
وتعكس هذه المبادرات الدور الريادي للإمارات في ميدان العمل الإغاثي الدولي، من خلال حشد الجهود الإقليمية والدولية وترسيخ نهج العطاء للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.

أخبار ذات صلة
انطلاق بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية
الطقس في الإمارات غداً
المصدر: وام
الفارس الشهم 3
إسقاط جوي
طيور الخير
حرب غزة
فلسطين
المساعدات الإغاثية
سكان غزة
المساعدات الإماراتية
المساعدات الغذائية
المساعدات الإنسانية
الحرب في غزة
قطاع غزة
الإمارات
أهالي غزة
مساعدات الإمارات
غزة
آخر الأخبار
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
اقتصاد
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
اليوم 20:29
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
اقتصاد
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
اليوم 20:27
نظام تصوير متطور يمسح اللوز لاكتشاف السموم الفطرية - من المصدر
الذكاء الاصطناعي
كيف ينقذ الذكاء الاصطناعي الملايين من التسمم الغذائي؟
اليوم 20:26
«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها
اقتصاد
«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها
اليوم 20:25
1.6 مليار درهم إيرادات «سيراميك رأس الخيمة» بالنصف الأول
اقتصاد
1.6 مليار درهم إيرادات «سيراميك رأس الخيمة» بالنصف الأول
اليوم 20:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©