فريق الإنقاذ الإماراتي يعقد اجتماعاً تنسيقياً مع الجانب الألباني لتعزيز الجهود المشتركة

عقد فريق الإنقاذ الإماراتي اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من المسؤولين الألبانيين، لتعزيز التعاون بين الجانبين في عملية إطفاء الحرائق في عدد من المواقع في ألبانيا.

وكان فريق الإنقاذ الإماراتي قد وصل إلى جمهورية ألبانيا، يوم الاثنين الماضي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم جهود إطفاء حرائق الغابات في جمهورية ألبانيا، حيث أثمر الاجتماع عن تقديم فريق الإنقاذ الإماراتي كامل الدعم للجانب الألباني في تنفيذ مهمته لإنقاذ الأرواح والممتلكات.

وقد نفذ الفريق 8 طلعات جوية حتى الآن إلى الأماكن المتأثرة بالحرائق، في مناطق قرامش والمناطق المجاورة لها، تم خلالها تنفيذ 38 عملية إسقاط لأكثر من 71 ألف كيلوغرام من المياه، في واجب إنساني تجاه الشعب الألباني الصديق.

من جانبهم، عبر عدد من المسؤولين الألبانيين، خلال الاجتماع، عن تقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وللقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الوقوف بجانب جمهورية ألبانيا في الوضع الراهن، كما أشاد المسؤولون بالطاقم الإماراتي المكلف بعملية الإنقاذ المتواجد في ألبانيا، وبالاحترافية العالية في التعامل مع الحرائق، التي كان لها كبير الأثر في سرعة الإنجاز.