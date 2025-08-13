الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فريق الإنقاذ الإماراتي يعقد اجتماعاً تنسيقياً مع الجانب الألباني لتعزيز الجهود المشتركة

الجانبان خلال الاجتماع
13 أغسطس 2025 21:35

عقد فريق الإنقاذ الإماراتي اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من المسؤولين الألبانيين، لتعزيز التعاون بين الجانبين في عملية إطفاء الحرائق في عدد من المواقع في ألبانيا.
وكان فريق الإنقاذ الإماراتي قد وصل إلى جمهورية ألبانيا، يوم الاثنين الماضي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم جهود إطفاء حرائق الغابات في جمهورية ألبانيا، حيث أثمر الاجتماع عن تقديم فريق الإنقاذ الإماراتي كامل الدعم للجانب الألباني في تنفيذ مهمته لإنقاذ الأرواح والممتلكات.
وقد نفذ الفريق 8 طلعات جوية حتى الآن إلى الأماكن المتأثرة بالحرائق، في مناطق قرامش والمناطق المجاورة لها، تم خلالها تنفيذ 38 عملية إسقاط لأكثر من 71 ألف كيلوغرام من المياه، في واجب إنساني تجاه الشعب الألباني الصديق.
من جانبهم، عبر عدد من المسؤولين الألبانيين، خلال الاجتماع، عن تقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وللقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الوقوف بجانب جمهورية ألبانيا في الوضع الراهن، كما أشاد المسؤولون بالطاقم الإماراتي المكلف بعملية الإنقاذ المتواجد في ألبانيا، وبالاحترافية العالية في التعامل مع الحرائق، التي كان لها كبير الأثر في سرعة الإنجاز.

أخبار ذات صلة
«أحمد» أصغر طفل بالمنطقة ينجو من مرض كبدي نادر بفضل تبرع عائلي
سعود بن صقر يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم بنت سلطان القاسمي
المصدر: وام
فرق الإنقاذ
مكافحة الحرائق
ألبانيا
حرائق الغابات
الإمارات
الإمارات وألبانيا
الحرائق
إطفاء الحرائق
آخر الأخبار
القارب الذي تمت مصادرة الكوكايين منه
الأخبار العالمية
ضبط ثلاثة أطنان من الكوكايين قرب جزر الكناري
اليوم 22:21
«أحمد» أصغر طفل بالمنطقة ينجو من مرض كبدي نادر بفضل تبرع عائلي
علوم الدار
«أحمد» أصغر طفل بالمنطقة ينجو من مرض كبدي نادر بفضل تبرع عائلي
اليوم 22:21
بلماضي يطمع في «نخبة آسيا»
الرياضة
بلماضي يطمع في «نخبة آسيا»
اليوم 22:00
ترامب يعتزم الإعلان عن المرشحين لرئاسة البنك المركزي
الأخبار العالمية
ترامب يعتزم الإعلان عن المرشحين لرئاسة البنك المركزي
اليوم 21:39
الجانبان خلال الاجتماع
علوم الدار
فريق الإنقاذ الإماراتي يعقد اجتماعاً تنسيقياً مع الجانب الألباني لتعزيز الجهود المشتركة
اليوم 21:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©