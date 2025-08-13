«الاتصال للطلبة» يقدّم 4 ورش في الإعلام والذكاء الاصطناعي

الشارقة (الاتحاد)



يُقدم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة»، برنامج الاتصال لطلبة الإعلام والاتصال، وذلك ضمن الفعاليات الاستباقية للدورة الرابعة عشرة من المنتدى، ويطرح البرنامج أربع ورش تفاعلية وتطبيقية في مسرح المجاز بالشارقة خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر.

ويستقطب البرنامج طلبة وخريجي كليات الإعلام والاتصال، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يعتمد على منهجية متكاملة تجمع بين الجانب الأكاديمي الذي يقدمه عدد من أعضاء اللجنة الأكاديمية للمكتب الإعلامي، فضلاً عن كونهم أساتذة في الجامعات، وينخرط أيضاً في تقديم الجانب التطبيقي المهني مدربون متخصصون من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة من واقع تجربتهم المهنية.

ويهدف برنامج الاتصال COMMS إلى تعزيز قدرات المشاركين وإعدادهم للمنافسة في بيئة الإعلام المعاصر، من خلال المزج بين الضوابط الأخلاقية المهنية ومهارات الاتصال المبتكرة وفهم أحدث التطبيقات التقنية، وعلى رأسها تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وتنطلق فعاليات البرنامج في الأول من سبتمبر بورشة بعنوان «صناعة المحتوى الإعلامي الأكثر تخصصاً بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وصولاً للجمهور»، ويقدمها الدكتور محمد عبد الظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف (AIJRF) في دولة الإمارات العربية. وتركّز على أسس صناعة المحتوى ومفهوم تخصيصه والوصول للجمهور بشكل آلي، إضافة إلى مهارات هندسة الأوامر وإدارة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير محتوى متنوع ومبتكر يعزز وصول الرسائل الإعلامية للفئات المستهدفة. ويتعمق المشاركون مع المدرب عبدالرحمن آل علي من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في التطبيقات المهنية للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.

وفي الثاني من سبتمبر، تُقام ورشة «أسس التغطية الإعلامية للفعاليات الحكومية» التي تقدمها الدكتورة شيرين موسى، أستاذ الإعلام الرقمي وعضو اللجنة الأكاديمية للاتصال الحكومي في «المكتب الإعلامي»، حيث تجمع الورشة بين الإطار الأكاديمي والممارسة العملية لتغطية الفعاليات الحكومية بأسلوب احترافي يوازن بين الدقة والسرعة ووضوح الرسالة. بينما تأخذ المدربة سمية العارف من «المكتب الإعلامي» المشاركين للتعرف على الخطوات العملية والتطبيقية الخاصة بهذا المجال.

أما في الثالث من سبتمبر، فيقدّم الدكتور السيد بخيت أستاذ صحافة وإعلام في جامعة زايد، ورشة «تحليل أداء وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي»، التي تأتي لتلبية الحاجة المتزايدة لدى الجهات الحكومية لفهم وتحسين أداء حساباتها الرقمية، من خلال التدريب على استخدام أدوات تحليل متخصصة مثل Fanpage Karma، وكتابة تعليمات ذكية لـChatGPT لتوليد تقارير دقيقة وسريعة، وتحويل البيانات إلى تقارير قابلة للتطبيق تدعم اتخاذ القرار وتطوير استراتيجيات التواصل. ويطرح المدرب إسماعيل البلوشي من «المكتب الإعلامي» تجربة تطبيقية في هذا الإطار من واقع عمله.

ويختتم البرنامج في الرابع من سبتمبر بورشة «توظيف الذكاء الاصطناعي في حكاية القصة الحكومية»، ويقدمها الدكتور محمد عايش أستاذ الإعلام في الجامعة الأميركية بالشارقة، وتوفر إطاراً عملياً لصياغة السرد الحكومي المؤثر باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، بما يشمل كتابة البيانات الصحفية وتحويلها إلى مقاطع صوتية أو مرئية احترافية، واستكشاف إمكانيات «المتحدث الافتراضي» للتفاعل مع الجمهور، مدعومة بأمثلة حية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الرسائل الحكومية أثناء الأزمات والحملات التوعوية. في حين تطرح المدربة الدكتورة أمل عنبر من «المكتب الإعلامي» رؤية استراتيجية في توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الاتصال الحكومي.



بيئة تعليمية تفاعلية متكاملة

يعد برنامج الاتصال من أبرز الفعاليات الاستباقية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي يعقد يومي 10 و11 سبتمبر، حيث يوفر بيئة تعليمية تفاعلية متكاملة تمكّن المشاركين من صقل مهاراتهم في صناعة المحتوى الرقمي، والتغطية الإعلامية الاحترافية للفعاليات، وتحليل الأداء عبر المنصات الرقمية، وسرد القصص الحكومية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزيتهم لدخول سوق العمل بكفاءة عالية.