رئيس "الهيئة العامة للشؤون الإسلامية" يبحث مع وزير الأوقاف المصري تعزيز التعاون

بحث معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مع معالي الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف في جمهورية مصر العربية، تعزيز التعاون وتبادل البرامج والمبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي الديني وخدمة المجتمعات في البلدين.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقد على هامش فعاليات مؤتمر "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي" بالقاهرة، على أهمية دعم وتطوير العمل المشترك في المجالات الدينية والأوقاف، وتعزيز القيم الإسلامية السمحة التي تدعو إلى التسامح والتعايش والسلام.

حضر اللقاء، الدكتور سبع سالم الكعبي، أمين عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.