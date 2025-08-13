الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس "الهيئة العامة للشؤون الإسلامية" يبحث مع وزير الأوقاف المصري تعزيز التعاون

عمر الدرعي وأسامة الأزهري خلال اللقاء
13 أغسطس 2025 22:34

بحث معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مع معالي الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف في جمهورية مصر العربية، تعزيز التعاون وتبادل البرامج والمبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي الديني وخدمة المجتمعات في البلدين.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقد على هامش فعاليات مؤتمر "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي" بالقاهرة، على أهمية دعم وتطوير العمل المشترك في المجالات الدينية والأوقاف، وتعزيز القيم الإسلامية السمحة التي تدعو إلى التسامح والتعايش والسلام.
حضر اللقاء، الدكتور سبع سالم الكعبي، أمين عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء مونتينيغرو العلاقات الثنائية وتطورات حرائق الغابات
«أحمد» أصغر طفل بالمنطقة ينجو من مرض كبدي نادر بفضل تبرع عائلي
المصدر: وام
مصر
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
الإمارات ومصر
الإمارات
عمر حبتور الدرعي
آخر الأخبار
نزوح الآلاف جراء حرائق غابات جنوبي أوروبا
الأخبار العالمية
نزوح الآلاف جراء حرائق غابات جنوبي أوروبا
اليوم 23:56
جامعة الدول العربية تدين تصريحات نتنياهو بشأن اقتطاع أراضٍ عربية
الأخبار العالمية
جامعة الدول العربية تدين تصريحات نتنياهو بشأن اقتطاع أراضٍ عربية
اليوم 23:45
عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء مونتينيغرو العلاقات الثنائية وتطورات حرائق الغابات
علوم الدار
عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء مونتينيغرو العلاقات الثنائية وتطورات حرائق الغابات
اليوم 23:37
لامي وفانس خلال رحلة الصيد
الأخبار العالمية
وزير خارجية بريطانيا يواجه غرامة بسبب رحلة صيد مع نائب ترامب
اليوم 23:29
«نزهة» تمنح شفيونتيك بطاقة ربع نهائي «سينسيناتي»
الرياضة
«نزهة» تمنح شفيونتيك بطاقة ربع نهائي «سينسيناتي»
اليوم 22:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©