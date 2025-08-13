الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشارقة للعمل التطوعي» تؤكد دور الشباب في تحقيق الأثر المجتمعي المستدام

«الشارقة للعمل التطوعي» تؤكد دور الشباب في تحقيق الأثر المجتمعي المستدام
14 أغسطس 2025 01:33

الشارقة (وام)

أكدت جائزة الشارقة للعمل التطوعي أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في المبادرات التطوعية، لما في ذلك من أثر مستدام في تعزيز التنمية الاجتماعية وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للشباب.
وتواصل الجائزة جهودها في تحفيز الشباب على العمل التطوعي من خلال تخصيص فئات تستهدفهم، مثل «جائزة الطالب الجامعي لأعلى المشاركات التطوعية» و«جائزة الرقم القياسي للساعات التطوعية»، بهدف ترسيخ ثقافة التطوع وتحفيز المبادرات ذات الأثر المجتمعي.
كما تنظم الجائزة معارض تطوعية في عدد من جامعات إمارة الشارقة، منها جامعة الشارقة، وجامعة خورفكان، وجامعة الذيد، لتعريف الطلبة بفرص التطوع وتشجيعهم على الانخراط في البرامج المجتمعية.
وفي هذا السياق، أوضحت سعاد الشامسي، مدير الجائزة، أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في التنمية، وتمكينهم عبر العمل التطوعي يعزز قيم العطاء والمسؤولية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالتكافل الاجتماعي.
وتسعى الجائزة عبر برامجها إلى ترسيخ ثقافة التطوع كقيمة مجتمعية، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني العمل التطوعي كوسيلة لدعم التنمية وتعزيز روح المسؤولية، مع التركيز على دور الشباب في صناعة المبادرات وتحقيق الأثر الإيجابي المستدام.

أخبار ذات صلة
جواهر القاسمي تصدر قرارين بتعيين قيادات جديدة في مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة
«التنمية الأسرية» تنظم ملتقى بمناسبة «الدولي للشباب»
الشارقة
جائزة الشارقة للعمل التطوعي
الشباب
التنمية الاجتماعية
تمكين الشباب
آخر الأخبار
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: أوضاع القطاع تُنذر بانفجار إنساني يصعب احتواؤه
14 أغسطس 2025
أثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يقر خطة الهجوم على غزة
14 أغسطس 2025
فلسطينيون قبالة منازل دمرها القصف في مخيم رفح للنازحين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا: ندعم إنشاء تحالف دولي لحماية المدنيين في غزة
14 أغسطس 2025
فلسطينيون يتجمعون لتلقي إمدادات الإغاثة في بيت لاهيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أستراليا: ممارسات إسرائيل إهانة للكرامة والقيم الإنسانية
14 أغسطس 2025
فلسطينيون يحملون أكياس دقيق في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حكومة غزة: دخول مساعدات تعادل 15% فقط من احتياجات القطاع
14 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©