علوم الدار

«الصحفيين» و«السلامة وأمن الطوارئ» تبحثان تعزيز ثقافة السلامة والإعلام

فضيلة المعيني وهيثم الرئيسي والحضور خلال الاجتماع (من المصدر)
14 أغسطس 2025 01:33

دبي (الاتحاد)

بحثت جمعية الصحفيين الإماراتية مع جمعية السلامة وأمن الطوارئ، سُبُل تعزيز ثقافة السلامة والإعلام المسؤول وأهمية توحيد الجهود الوطنية لخدمة أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، من خلال إطلاق برامج نوعية تسهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا السلامة والوقاية، وتعزيز دور الإعلام كأداة توجيه وتوعية في أوقات الأزمات والطوارئ. جاء ذلك، خلال استقبال فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، هيثم الرئيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية السلامة وأمن الطوارئ، بحضور عدد من أعضاء الجمعيتين. وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر جمعية الصحفيين بدبي، استعراض الخدمات المتكاملة التي تقدمها الجمعية. وأكدت المعيني أن هذه الشراكة تأتي ضمن رؤية الجمعية لتعزيز التكامل الوطني، مشيرة إلى أن السلامة والإعلام ركيزتان أساسيتان في استقرار المجتمع.
وبدوره، ثمَّن هيثم الرئيسي هذه المبادرة، معتبراً أنها تمثل نقطة انطلاق نحو شراكة استراتيجية تخدم أبناء الوطن، وتعلي من قيمة الوعي والإعلام المستنير.

