خصم 4 نقاط مرورية للمشتركين في «يوم بلا حوادث»

جمعة النعيمي (أبوظبي)



أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، وبالتنسيق مع القيادات الشرطية كافة في الدولة، مؤخراً مبادرة «يوم بلا حوادث»، تزامناً مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد في 25 أغسطس 2025، وذلك ضمن الحملة الفصلية «عام دراسي آمن»، لرفع وعي سائقي المركبات ومستخدمي الطرق ولتعزيز السلامة المرورية للجميع.

ونشرت وزارة الداخلية، فيديو توضيحياً لآلية التسجيل في مبادرة «يوم بلا حوادث» لسائقي المركبات. وتتطلب عملية التسجيل التي تتم بكل سهولة ويسر، تعبئة تعهد الالتزام بقوانين المرور، ويتم ذلك من خلال الدخول إلى تعهد يوم «بلا حوادث» عبر المنصة الرسمية، والتسجيل قبل موعد بدء المبادرة.

وفي البداية يتعيّن الدخول إلى رابط مبادرة «يوم بلا حوادث» والمتابعة، ثم مسح رمز الاستجابة السريعة، وسيتم نقل المستخدم تلقائياً إلى تسجيل الدخول بالهوية الرقمية، وبعد تأكيد الدخول بالهوية الرقمية، سينقل إلكترونياً بعد ذلك إلى صفحة مبادرة «يوم بلا حوادث»، حيث يتعين قراءة الشروط والتعليمات بدقة.



مكافآت مبادرة «يوم بلا حوادث»

وأوضحت وزارة الداخلية أن أبرز ما يميز مبادرة «يوم بلا حوادث» أنها لا تقتصر على الجانب التوعوي فحسب، بل تمنح أيضاً المشاركين الملتزمين مكافأة مميزة، حيث سيتم خصم 4 نقاط مرورية من سجل السائقين الذين سجلوا في المبادرة قبل 25 أغسطس 2025 والالتزام بالقوانين طوال فترة الحملة، وسيتم تنفيذ خصم النقاط بشكل إلكتروني بتاريخ 15 سبتمبر 2025، دون الحاجة لمراجعة أي مراكز خدمة.



السلامة المرورية المستدامة

وأهمية التسجيل والاشتراك في مبادرة يوم «بلا حوادث»، لا تقتصر فقط على الحصول على خصم النقاط الأربع، بل يساهم أيضاً بشكل مباشر في جعل الطرق أكثر أماناً للجميع، خاصة مع بداية العام الدراسي الذي يشهد زيادة في حركة المرور. وتعكس المبادرة حرص وزارة الداخلية على إشراك المجتمع في جهود الحد من الحوادث المرورية، وتحقيق أهداف السلامة المرورية المستدامة.

وتهدف مبادرة «يوم بلا حوادث» إلى نشر الوعي المروري وتحقيق بيئة آمنة على الطرق، إلى جانب مكافأة السائقين الملتزمين بقوانين السير والمرور. وتركّز المبادرة على تعزيز ثقافة القيادة الآمنة من خلال التزام السائقين بالتعليمات المرورية، مثل وضع حزام الأمان، وعدم تجاوز السرعات المحددة، وترك مسافة أمان كافية، واحترام أولوية المشاة، وعدم الانشغال بغير الطريق، خاصة استخدام الهاتف أثناء القيادة. كما تشدّد المبادرة على إعطاء أولوية المرور لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة والمواكب الرسمية.