شرطة أبوظبي تكرّم الشباب العاملين المتميزين

أبوظبي (الاتحاد)



كرّمت شرطة أبوظبي ممثلة في إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين بمديرية المرور والدوريات الأمنية، عدداً من الشباب العاملين المتميزين، تزامناً مع اليوم العالمي للشباب، وذلك بحضور العقيد سعيد علي الحساني نائب مدير المديرية لشؤون الدوريات الأمنية، والمقدم أحمد عبدالله الشريفي نائب مدير المديرية لشؤون المرور، وعدد من الضباط والعناصر الشرطية وممثلي الشركاء الداخليين، في مبنى الإدارة.

وأكد العقيد جابر سعيدان المنصوري مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بالعين، أن شرطة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً بالشباب من منتسبيها، باعتبارهم ركناً أساسياً في مسيرة بناء الوطن، لما لهم من دور بارز في تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني، والمساهمة في تنفيذ المشاريع والمبادرات والبرامج، التي تعزّز الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع، إلى جانب ابتكاراتهم الإبداعية في مختلف المجالات.