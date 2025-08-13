«السلامة الغذائية» تشارك في «منتجات مزارعنا» بمنطقة الشويب

الشويب - أبوظبي (الاتحاد)



شاركت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في فعاليات معرض «منتجات مزارعنا»، التي نظمتها بلدية مدينة العين بحديقة الشويب خلال الفترة من 10-8 أغسطس 2025.

وأكد مبارك علي القصيلي المنصوري، مستشار المدير العام في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن هذه المشاركة تأتي في إطار دعم المزارعين المحليين وتعزيز الأمن الغذائي واستدامة القطاع الزراعي، حيث استعرض الحدث مجموعة واسعة من المنتجات المحلية، منها الخضراوات والفواكه وعسل النحل الطبيعي، بالإضافة إلى منتجات الأسر المنتجة. وأضاف: تهدف مشاركة الهيئة إلى تقديم الدعم المستمر للمزارعين في إمارة أبوظبي، من خلال توفير منصات تسويقية ملائمة تساعدهم على تحسين عوائدهم الاقتصادية وتعزيز استدامة أعمالهم، وصولاً إلى تمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم الزراعية الطازجة مباشرة إلى المستهلكين، دون الحاجة إلى وسطاء. وقال: «تعكس هذه المشاركة أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمعية لتعزيز مكانة القطاع الزراعي المحلي كركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة». وتدعو الهيئة الجمهور لزيارة مثل هذه المعارض التي تقام على مستوى الإمارة، والاستفادة من المنتجات الطازجة بجودة عالية وأسعار تنافسية ودعم المزارعين في إمارة أبوظبي، والمساهمة بشكل مباشر في دعم المنتج المحلي، فضلاً عن الاطلاع على قصص نجاح المزارعين والتفاعل معهم بشكل مباشر.