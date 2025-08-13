الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أبوظبي وسيؤول تعززان التعاون في مجالات التنمية الذكية والمستدامة

محمد الشرفا خلال تسلّمه الجائزة التقديرية (من المصدر)
14 أغسطس 2025 01:33

أبوظبي (الاتحاد) 

اختتم وفد برئاسة محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا، هدفت إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات البنية التحتية الرقمية، والتنقل المستدام، وتطوير المدن الذكية.
وشهدت الزيارة، سلسلة من الاجتماعات الحكومية رفيعة المستوى، التقى خلالها معالي الشرفا، أوه سي هون، عمدة سيؤول، ولي سانغ كيونغ، نائب وزير شؤون الأراضي والبنية التحتية، بحضور سفير الدولة لدى جمهورية كوريا، عبدالله سيف النعيمي.
وأكدت هذه اللقاءات الاستراتيجية عمق الشراكة المتنامية بين العاصمتين في ضوء اتفاقية «المدن الصديقة» التي وُقِّعت العام الماضي، كما ركّزت على تبادل الخبرات في مجالات التنمية الموجهة نحو النقل، وتقنيات التوأمة الرقمية، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات لتحسين الخدمات العامة.
وقال الشرفا: «تعكس هذه الزيارة التزام أبوظبي الراسخ بتعزيز الشراكات العالمية، التي تسهم في تطوير مدن أكثر استدامة وذكاء وملاءمة للعيش في المستقبل، ومثل هذه اللقاءات الدولية تتيح لنا فرصاً قيمة لتبادل الخبرات والمعارف، بما يدفع عجلة التقدم المشترك، ويضع الإنسان واحتياجاته وتطلعاته في قلب كل رؤية، وكل خطة، وكل مجتمع نبنيه». وفي إطار الزيارة، ألقى معالي رئيس دائرة البلديات والنقل، كلمة خلال افتتاح معرض المدن الذكية العالمي 2025، الذي أقيم في مدينة بوسان خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو، أشاد فيها بما حققته بوسان من إنجازات في مجال التطوير العمراني، مؤكداً على أهمية التخطيط الاستراتيجي وتوظيف التقنيات الحديثة، لتحويل المدن إلى مناطق حضرية نابضة بالحياة.
كما شدد معاليه، في كلمته على الدور الحيوي لمثل هذا المعرض في تبادل الرؤى حول أهمية أنظمة النقل الذكية، والخدمات العامة المتقدمة، والبنية التحتية القادرة على مواجهة تحديات المناخ، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمع في بناء مدن مرنة تتمحور حول الإنسان، وقابلة للتكيف مع المستقبل. وفي ختام الفعالية، تسلّم معالي الشرفا جائزة تقديرية لمساهمة الدائرة في إنجاح أعمال المعرض.

اجتماعات وندوات
شارك الوفد في سلسلة من الاجتماعات والندوات، تضمنت «ندوة تطوير المدن والتنقل الذكي»، التي عُقدت بالتعاون مع وزارة شؤون الأراضي والبنية التحتية والنقل، ومؤسسة كوريا للمعلومات الجغرافية المكانية، والمعهد الكوري لأبحاث المستوطنات البشرية حول الحوكمة الحضرية، وتقنيات المدن الذكية، بالإضافة إلى «ندوة أبوظبي - سيؤول لاستراتيجيات مستقبل النقل» مع الوكالة الكورية لتطوير تكنولوجيا البنية التحتية ومجموعة هيونداي موتور، التي تناول فيها الأطراف مواضيع مختلفة، تضمنت وسائل التنقل ذاتية القيادة، وفرص التعاون المشترك.

أخبار ذات صلة
20000 متطوع في «60 ثانية» بأبوظبي
9 آلاف طالب استفادوا من مبادرة «أدنوك-بلومبرغ» التعليمية
أبوظبي
سيؤول
محمد علي الشرفا
دائرة البلديات والنقل
جمهورية كوريا
البنية التحتية
آخر الأخبار
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: أوضاع القطاع تُنذر بانفجار إنساني يصعب احتواؤه
14 أغسطس 2025
أثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يقر خطة الهجوم على غزة
14 أغسطس 2025
فلسطينيون قبالة منازل دمرها القصف في مخيم رفح للنازحين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا: ندعم إنشاء تحالف دولي لحماية المدنيين في غزة
14 أغسطس 2025
فلسطينيون يتجمعون لتلقي إمدادات الإغاثة في بيت لاهيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أستراليا: ممارسات إسرائيل إهانة للكرامة والقيم الإنسانية
14 أغسطس 2025
فلسطينيون يحملون أكياس دقيق في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حكومة غزة: دخول مساعدات تعادل 15% فقط من احتياجات القطاع
14 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©