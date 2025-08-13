الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شما بنت محمد: الاستدامة تبدأ من الإنسان لتصبح شعوراً بالمسؤولية

شما بنت محمد خلال جولة في الجناح بحضور شهاب الفهيم (وام)
14 أغسطس 2025 01:33

العين (وام) 

قدمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، محاضرة بعنوان «من قطرة الوعي إلى مجرة الاستدامة»، ضمن محور «الاستدامة الثقافية والاجتماعية لضمان جودة الحياة» في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو أوساكا 2025 باليابان، أول أمس، رسمت خريطة فكرية تربط بين الوعي الفردي والالتزام المؤسسي. وأكدت أن الاستدامة تبدأ من الإنسان، وتتوسع نحو الفضاء العام؛ لتصبح شعوراً بالمسؤولية وممارسة يومية.
وأبرزت دور الثقافة والتعليم والقيم المجتمعية في تحويل المعرفة البيئية إلى فعل، مؤكدة أن الحرص على الاستدامة ليس هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق التوازن بين الإنسان والموارد الطبيعية، الذي يُترك به للأجيال القادمة ما يمكن أن تبني عليه استمرارية الحياة.
ودعت إلى شراكة أعمق ما بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.
كما أشارت إلى جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم العمل البيئي، مستشهدة بمبادرة المياه التي أطلقها سموه عام 2024، بهدف تعزيز الوعي العالمي بأهمية أزمة المياه حول العالم، ودعم العمل على مواجهة ندرة المياه.
وقالت «أود أن أتقدم بخالص التهنئة إلى سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، تقديراً لدور سموها البارز وجهودها المتميزة في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، وما قدمته من عطاء مخلص يعكس صورة مشرّفة للوطن، وإخراج جناح دولة الإمارات بهذه الصورة الرائعة». 

