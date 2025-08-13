«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير صربيا لدى الدولة

أبوظبي (وام)



تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد فلاديمير ماريتش، سفير جمهورية صربيا الجديد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. ورحّب بالسفير الجديد وتمنّى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية صربيا وتطويرها في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب فلاديمير ماريتش عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية الرائدة التي تحظى بها الدولة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا علاقات متميزة تشمل مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والثقافي، ويسعى الجانبان إلى تعزيز هذه الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين.