الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء مونتينيغرو العلاقات الثنائية وتطورات حرائق الغابات
13 أغسطس 2025 23:37

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع معالي ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة.
وتناول الجانبان تطورات حرائق الغابات التي تشهدها بعض المناطق في مونتينيغرو ، حيث أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تضامن دولة الإمارات مع جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود) الصديقة في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية، مؤكداً استعداد الدولة لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للتخفيف من آثار الحرائق.
كما أكد سموه على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، معرباً عن تمنياته لمونتينيغرو وشعبها دوام السلامة والازدهار.

المصدر: وام
ميلويكو سباجيك
حرائق الغابات في أوروبا
وزير الخارجية
حرائق الغابات
مونتينيغرو
الإمارات
عبدالله بن زايد
