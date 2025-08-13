عمر الدرعي يبحث مع أسامة الأزهري التعاون في الشأن الديني وخدمة المجتمعات

القاهرة (الاتحاد)



بحث معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مع معالي الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف في جمهورية مصر العربية، تعزيز التعاون وتبادل البرامج والمبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي الديني، وخدمة المجتمعات في كلا البلدين. وأكد الجانبان، خلال اللقاء، الذي كان على هامش فعاليات مؤتمر صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي بالقاهرة، أهمية دعم وتطوير العمل المشترك في المجالات الدينية والأوقاف، وتعزيز القيم الإسلامية السمحة التي تدعو إلى التسامح والتعايش والسلام.

كما التقى معاليه، على هامش مشاركته في المؤتمر، مفتي الديار المصرية الدكتور نظير محمد عياد.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون وتعزيز التكامل وتبادل الخبرات في مجال الإفتاء، بين دولة الإمارات وجمهورية مصر، وكيفية الاستفادة من التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي في إيصال الفتاوى الصحيحة للمجتمعات.