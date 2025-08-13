الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للإفتاء» يستعرض تجربته في توظيف الذكاء الاصطناعي بالفتوى

«الإمارات للإفتاء» يستعرض تجربته في توظيف الذكاء الاصطناعي بالفتوى
14 أغسطس 2025 00:49

شارك مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، في مؤتمر«صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي» الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في القاهرة.
ونقل وفد المجلس تحيات معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس المجلس، وتمنياته للمؤتمر بالتوفيق، وتحقيق مخرجات فاعلة تعزز رسالة الفتوى الشرعية المعتدلة.
وأكد معاليه أهمية دور المؤتمر في تطوير المنظومة الإفتائية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود العالمية لتحقيق الاجتهاد المؤسسي الحضاري، وتقديم فتوى تتسم بالاعتدال والمرونة، وتدعم الاستقرار وقيم المواطنة والتنمية الشاملة.
وضم الوفد المشارك معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائب رئيس المجلس، والدكتور سبع سالم الكعبي، الأمين العام بالندب، وسعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، والدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، عضوي المجلس.
وشارك الوفد في جلسات المؤتمر وورش العمل التي تناولت أبعاد الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في صناعة الفتوى، وسبل مواءمة التطورات التقنية مع الثوابت الشرعية والاعتبارات الوطنية.
وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، أهمية تحصين منظومة الإفتاء من الهشاشة، والاستعداد لتحديات الذكاء الاصطناعي بمقاربات مؤسسية تحافظ على الثوابت الشرعية، وتمنع استغلال الفتوى في التطرف أو الأيديولوجيا، مع الاستعانة بالخبرات التقنية وبناء قواعد بيانات آمنة وموثوقة.
وأشار الدكتور سبع الكعبي، إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات حول سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإفتاء المؤسسي، مؤكداً أن الثورة الرقمية تفرض تبني منهجية وسطية تواكب التطورات، وتحافظ على أصالة الرسالة الإفتائية.
كما قدم المجلس ورقة علمية ألقاها الدكتور أحمد الحداد حول مؤهلات المفتي العصري في ظل التحولات التقنية، إلى جانب عرض مرئي لتجربة المجلس في استخدام الذكاء الاصطناعي عبر المنصة الرقمية للخدمات الإفتائية، التي توفر خدمات متكاملة لاستقبال طلبات المستفتين وإدارة الفتاوى، وفق أعلى معايير الأمن السيبراني والجودة.
وتأتي مشاركة مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في إطار جهوده لتعزيز التعاون مع المؤسسات الإفتائية العالمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تقديم إفتاء شرعي معتدل، يواكب متطلبات العصر، ويحفظ المصالح الوطنية.

المصدر: وام
الإمارات للإفتاء
آخر الأخبار
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: أوضاع القطاع تُنذر بانفجار إنساني يصعب احتواؤه
14 أغسطس 2025
أثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يقر خطة الهجوم على غزة
14 أغسطس 2025
فلسطينيون قبالة منازل دمرها القصف في مخيم رفح للنازحين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا: ندعم إنشاء تحالف دولي لحماية المدنيين في غزة
14 أغسطس 2025
فلسطينيون يتجمعون لتلقي إمدادات الإغاثة في بيت لاهيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أستراليا: ممارسات إسرائيل إهانة للكرامة والقيم الإنسانية
14 أغسطس 2025
فلسطينيون يحملون أكياس دقيق في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حكومة غزة: دخول مساعدات تعادل 15% فقط من احتياجات القطاع
14 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©