رئيس الدولة يعزي في وفاة الدكتور جنشيتسو سن

14 أغسطس 2025 17:23

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن تعازيه في وفاة الدكتور جنشيتسو سن.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خالص العزاء في وفاة الدكتور جنشيتسو سن إلى ذويه ومحبيه والشعب الياباني».
وأضاف سموه: «كان رمزاً للتعارف بين الحضارات والثقافات ونموذجاً للاعتزاز بالتراث والحفاظ عليه للأجيال المقبلة من خلال طقوسه في تحضير الشاي التقليدي الياباني، وقام بدور مهم في تعزيز التفاعل الثقافي بين الإمارات واليابان من خلال تعريف الشعب الإماراتي بالتقاليد اليابانية العريقة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
الإمارات
اليابان
