علوم الدار

بتوجيهات سعود بن صقر.. ترقية مجموعة من الكادر المحلي بشرطة رأس الخيمة

14 أغسطس 2025 17:39

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أصدر اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة قراراً بترقية مجموعة من الضباط وصف الضباط والأفراد العاملين على ملاك الشرطة المحليين في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.
وتقدم قائد عام شرطة رأس الخيمة بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على مبادرته الكريمة بترقية العاملين في الشرطة المحلية، وعلى المكرمة الغالية وما تعكسه من تقدير سموه لرجال الأمن وما يقدمونه من جهود في خدمة الوطن ضمن مختلف المواقع والتخصصات.
وأكد أن هذه المكرمة تمثل حافزاً كبيراً للعناصر كافة في مواصلة العمل على توطيد دعائم الأمن وتوفير أعلى مستويات الأمان لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات، والحفاظ على مكتسباتها وإنجازاتها في مختلف المجالات.
وحثّ اللواء علي بن علوان المشمولين بالترقية أن يضعوا نصب أعينهم توجيهات القيادة الرشيدة بالمحافظة على سلطة القانون وهيبة الدولة، وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة، من خلال تقديم المُثل والنموذج الذي يعكس أفضل القيم والمبادئ والسلوكيات والممارسات، في إطار المسؤوليات الموكلة إليهم، والمحافظة على المكانة التي حققتها شرطة رأس الخيمة في أوساط المؤسسات الأمنية المتميزة محليا ودولياً، والتي تعكس أهداف وزارة الداخلية ورؤاها، التي وضع ركائزها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التي باتت اليوم بجهود القيادة الرشيدة، وبسواعد أبنائها المخلصين من أفضل وزارات الداخلية على مستوى العالم.

المصدر: وام
