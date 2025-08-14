الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

حاكم الشارقة والشيوخ يقدمون واجب العزاء في وفاة مريم بنت سلطان القاسمي

14 أغسطس 2025 17:49

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة مريم بنت سلطان بن سالم القاسمي.

وأعرب سموهم، خلال زيارتهم مجلس العزاء في منطقة الجرينة بالشارقة، عن صادق تعازيهم ومواساتهم الخالصة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته.

جواهر القاسمي تصدر قرارين بتعيين قيادات جديدة في مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدار الوثائق في الإمارة

كما قدم واجب العزاء بجانب سموهم كل من: الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.

المصدر: وام
حاكم الشارقة
سلطان بن محمد القاسمي
تعزية
واجب العزاء
