الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 168 أسيراً

وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 168 أسيراً
14 أغسطس 2025 17:56

أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 84 أسيراً من الجانبين بمجموع 168 أسيراً، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 4349 أسيراً.
وأعربت وزارة الخارجية عن خالص شكرها للبلدين الصديقين على تعاونهما في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية ما يعكس تقديرهما لحرص دولة الإمارات على بذل كل ما من شأنه دعم المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين.
ومع نجاح هذه الوساطة بلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 16 وساطة، ما يؤكد قوة وتميز العلاقات التي تجمع دولة الإمارات بكل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا.
وأكدت وزارة الخارجية على أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة.

أخبار ذات صلة
مشروع طرق جديد في الصجعة
فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل عمليات إطفاء حرائق الغابات في ألبانيا
المصدر: وام
روسيا
أوكرانيا
الإمارات
آخر الأخبار
ترامب يلتقي بوتين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترامب يدلي بتصريحات عن قمته غدا مع بوتين
اليوم 18:42
تن هاج: ليفركوزن يفتح مساحة لـ «الإبداع»!
الرياضة
تن هاج: ليفركوزن يفتح مساحة لـ «الإبداع»!
اليوم 18:27
مشروع طرق جديد في الصجعة
علوم الدار
مشروع طرق جديد في الصجعة
اليوم 18:26
أبوظبي
علوم الدار
ارتفاع درجات الحرارة ورياح تنشط أحياناً غداً
اليوم 18:24
فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل عمليات إطفاء حرائق الغابات في ألبانيا
علوم الدار
فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل عمليات إطفاء حرائق الغابات في ألبانيا
اليوم 18:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©