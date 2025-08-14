الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.. "الفارس الشهم 3" تدعم القطاع الصحي في غزة

شعار عملية الفارس الشهم 3
14 أغسطس 2025 18:00

ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، سلمت دولة الإمارات وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي، لتوزيعها على المستشفيات والمرافق الطبية، بهدف تعزيز قدرة المرافق الصحية على مواجهة النقص الحاد.
وسلمت إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس عدد من الشاحنات، التي شملت كميات متنوعة من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، لدعم قدرته على التعامل مع الحالات الطارئة، في وقت يعاني فيه المستشفى من نفاذ مخزون الأدوية ونقص حاد في المستلزمات.
وأكد شريف النيرب، المدير الإعلامي لعملية الفارس الشهم 3 في قطاع غزة، أن الإمارات تواصل تقديم المساعدات الطبية والأدوية لقطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، لوضع حد لانهيار البنية الصحية وتخفيف معاناة المستشفيات والمرضى في القطاع.
من جهتها، قالت د. هبة النجار، منسق فرق الطوارئ الطبية في منظمة الصحة العالمية إن "المنظمة سلمت شحنة أدوية إلى وزارة الصحة الفلسطينية تحتوي جميع الأصناف الضرورية وغير المتوفرة في المرافق الصحية بغزة، ونأمل استمرار التعاون ودخول المزيد من المساعدات الإماراتية لدعم القطاع الصحي".
واعتبر إبراهيم الفرا، مسؤول استلام المساعدات الطبية الخارجية في وزارة الصحة بغزة، أن "ما تقدمه الإمارات من أدوية ومستلزمات طبية يمثل شريان حياة لجميع المرضى، واستمرار هذه المساعدات ينعش المستشفيات ويساعد على إنقاذ المرضى والجرحى".
ومن المقرر استمرار عملية توريد هذه المساعدات على دفعات خلال الفترة المقبلة، ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة عبر عملية "الفارس الشهم 3" لتخفيف حدة الأزمة الصحية في قطاع غزة وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
القطاع الصحي
قطاع غزة
غزة
منظمة الصحة العالمية
