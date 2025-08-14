الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مشروع طرق جديد في الصجعة

مشروع طرق جديد في الصجعة
14 أغسطس 2025 18:26

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عن تنفيذ مشروع جديد للطرق في منطقة الصجعة الصناعية، يتضمن إنشاء شبكة من الطرق المفردة بطول إجمالي يبلغ 4.6 كم، بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية وتسهيل الحركة المرورية في المنطقة.
وأكد سعادة المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس الهيئة، أن المشروع يسهم في دعم التنمية العمرانية والصناعية التي تشهدها المنطقة ويستجيب لتوجهات حكومة الشارقة في تطوير البنى التحتية الحديثة، لاستيعاب النمو الاقتصادي والاستثماري خلال السنوات القادمة.
وقال المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، مدير الهيئة لشؤون الطرق، إن المشروع يربط منطقة الصجعة بالطريق الرئيسي المزدوج من جهة التقاطع رقم 8 على طريق الذيد.

المصدر: وام
