مشروع طرق جديد في الصجعة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عن تنفيذ مشروع جديد للطرق في منطقة الصجعة الصناعية، يتضمن إنشاء شبكة من الطرق المفردة بطول إجمالي يبلغ 4.6 كم، بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية وتسهيل الحركة المرورية في المنطقة.

وأكد سعادة المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس الهيئة، أن المشروع يسهم في دعم التنمية العمرانية والصناعية التي تشهدها المنطقة ويستجيب لتوجهات حكومة الشارقة في تطوير البنى التحتية الحديثة، لاستيعاب النمو الاقتصادي والاستثماري خلال السنوات القادمة.

وقال المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، مدير الهيئة لشؤون الطرق، إن المشروع يربط منطقة الصجعة بالطريق الرئيسي المزدوج من جهة التقاطع رقم 8 على طريق الذيد.