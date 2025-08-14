الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ارتفاع درجات الحرارة ورياح تنشط أحياناً غداً

أبوظبي
14 أغسطس 2025 18:24

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، قد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ويصبح غائماً ليلاً على بعض المناطق، مع ارتفاع في درجات الحرارة. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصةً شمالاً، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها  10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:09 والمد الثاني عند الساعة 05:19، والجزر الأول عند 10:20 والجزر الثاني عند الساعة 23:39.
الموج في بحر عمان خفيف إلى متوسط أيضا. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:13 والمد الثاني عند الساعة 03:06، والجزر الأول عند الساعة  20:24.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                  الحرارة العظمى   الحرارة الصغرى   الرطوبة العظمى   الرطوبة الصغرى
أبوظبي                        47 29 75 20
دبي                             44 33 75 20
الشارقة                        45 28 75 20
عجمان                        47 35 75 20
أم القيوين                     45 26 75 20
رأس الخيمة                 45 31 75 20
الفجيرة                       44 32 80 45
العـين                        47 33 70 20
ليوا                          48 35 80 20
الرويس                     48 34 85 20
السلع                        48 33 85 20
دلـمـا                        48 36 80 40
طنب الكبرى / الصغرى 44 35 75 35
أبو موسى                  44 35 85 40 

 

المصدر: وام
