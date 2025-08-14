توعية مرورية في «موسم القيظ»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، برامج توعوية مرورية ضمن مشاركتها في فعاليات موسم القيظ، التي أقيمت في ساحة الرحبة بأبوظبي ومركز التواجد البلدي في منطقة الشهامة، بمشاركة فريق «دورية السعادة».

وأكد العميد الدكتور عبدالله يوسف السويدي مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في المناطق الخارجية، أن مشاركة شرطة أبوظبي تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الثقافة المرورية والحد من الحوادث، انطلاقاً من استراتيجيتها الرامية إلى رفع مستوى الوعي بمبادئ السلامة على الطرق، لكافة فئات المجتمع.