الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة مريم بنت سلطان بن سالم القاسمي

حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة مريم بنت سلطان بن سالم القاسمي

14 أغسطس 2025 21:18
14 أغسطس 2025 21:18

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة مريم بنت سلطان بن سالم القاسمي.
وأعرب سموهم، خلال زيارتهم مجلس العزاء في منطقة الجرينة بالشارقة، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى ذوي الفقيدة، داعين الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
رافق سموهم، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

المصدر: وام
سعود بن راشد المعلا
حاكم أم القيوين
تعزية
واجب العزاء
