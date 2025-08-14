شرطة دبي تعزز أسطولها بسيارة أودي RS7 بيرفورمانس

دبي (الاتحاد)

عززت شرطة دبي أسطول مركباتها الفارهة بإضافة سيارة أودي RS7 بيرفورمانس الجديدة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز منظومة الأمن والسلامة، وتبني أحدث التقنيات والأنظمة التكنولوجية، وتحديث أسطول مركباتها السياحية الفارهة بشكل مستمر ودائم، بالتعاون مع شركائها.

ودشّن اللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، يرافقه اللواء راشد الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، الدورية الجديدة، خلال حفل أقيم في متحف المستقبل بدبي، بحضور الشريك من النابودة للسيارات، وهم يان شايدغن، المدير العام لأودي – النابودة للسيارات، إلى جانب أعضاء من كلا الجانبين.

واستمع اللواء عيد محمد ثاني إلى شرح تفصيلي لمواصفات سيارة أودي RS7 بيرفورمانس الجديدة، حيث تقدم قوة تصل إلى 630 حصاناً وعزم دوران يبلغ 850 نيوتن متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.4 ثانية فقط.

وتتميز السيارة بتصميمها اللافت وتقنياتها المتطورة، ما يجعلها ملفتة للأنظار على طرق دبي مع أداء قيادة استثنائي.