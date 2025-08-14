الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة دبي تعزز أسطولها بسيارة أودي RS7 بيرفورمانس

خلال الإعلان عن انضمام السيارة الجديدة لأسطول شرطة دبي (من المصدر)
15 أغسطس 2025 01:02

دبي (الاتحاد)

عززت شرطة دبي أسطول مركباتها الفارهة بإضافة سيارة أودي RS7 بيرفورمانس الجديدة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز منظومة الأمن والسلامة، وتبني أحدث التقنيات والأنظمة التكنولوجية، وتحديث أسطول مركباتها السياحية الفارهة بشكل مستمر ودائم، بالتعاون مع شركائها.
ودشّن اللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، يرافقه اللواء راشد الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، الدورية الجديدة، خلال حفل أقيم في متحف المستقبل بدبي، بحضور الشريك من النابودة للسيارات، وهم يان شايدغن، المدير العام لأودي – النابودة للسيارات، إلى جانب أعضاء من كلا الجانبين.
واستمع اللواء عيد محمد ثاني إلى شرح تفصيلي لمواصفات سيارة أودي RS7 بيرفورمانس الجديدة، حيث تقدم قوة تصل إلى 630 حصاناً وعزم دوران يبلغ 850 نيوتن متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.4 ثانية فقط.
وتتميز السيارة بتصميمها اللافت وتقنياتها المتطورة، ما يجعلها ملفتة للأنظار على طرق دبي مع أداء قيادة استثنائي.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
السيارات الفارهة
سيارة أودي
