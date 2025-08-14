الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الإمارات تدين بشدة التصريحات الإسرائيلية عن "إسرائيل الكبرى"

14 أغسطس 2025 21:56

عبرت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات، التصريحات الصادرة عن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"، وأكدت رفضها القاطع لهذه التصريحات الاستفزازية التي تعتبر تعدياً سافراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، على رفض دولة الإمارات القاطع لأي تهديد لسيادة الدول العربية الشقيقة، ودعت إلى ضرورة توقف متطرفي الحكومة الإسرائيلية عن إطلاق التصريحات أو القيام بأعمال تحريضية، وكذلك وجوب وقف كل الخطط الاستيطانية والتوسعية التي تهدد الاستقرار الإقليمي، وتقوّض فرص السلام والتعايش في المنطقة وبين شعوبها.

المصدر: وام
الإمارات
إدانة
تصريحات
إسرائيل
