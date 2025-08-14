الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«مزادات الصقور» تنطلق بحلة مميزة وتجربة عالمية

تنافسية عالية ومعايير عالمية في اختيار الصقور المشاركة (من المصدر)
15 أغسطس 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد) 

تواصل مجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات جهودها للارتقاء بتجربة مزاد الصقور في نسخته الثانية والعشرين، استناداً إلى النجاح اللافت الذي حققته الدورة السابقة، والذي رسّخ مكانة المزاد كأحد أبرز الفعاليات التراثية في المنطقة.
وتتضمن نسخة هذا العام برنامجاً موسّعاً يشمل ثمانية مزادات حضورية، إضافة إلى مزاد إلكتروني يبدأ مع انطلاق فعاليات المعرض ويستمر طوال أيامه، إلى جانب خيارات التسجيل الحضوري والإلكتروني، مما يتيح عرض نخبة الصقور المتميزة من حيث جمالها ومهاراتها في القنص، والممثلة لأبرز المزارع المحلية والعالمية.
ويهدف هذا التطوير إلى تلبية تطلعات المهتمين والهواة على حدّ سواء، ويعكس المستوى المتقدّم الذي وصل إليه هذا الحدث، بوصفه منصة تراثية تجمع بين الأصالة والتجديد في عالم الصقارة.
تُقام نسخة هذا العام من المعرض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات.
وتشهد توسعاً كبيراً في مزادات الصقور، إذ سيتم تقييم أكثر من ألف صقر من مزارع محلية ودولية من قِبَل لجنة متخصصة من الخبراء، ومن ثم يتم اختيار نخبة منها؛ لتشارك في مزادات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.
ومن المتوقع أن تستقطب هذه المزادات كبار المزايدين المحليين والدوليين، لتغدو أبرز المزادات التراثية الرائدة وأكثرها شهرة لهذا العام، بما تعكسه من تنافسية عالية ومستوى تنظيمي متقدّم ومعايير عالمية في اختيار الصقور المشاركة.
تنطلق أربعة مزادات من المزادات الثمانية قبيل انطلاق فعاليات المعرض، وذلك يومي 16 و17 أغسطس، ويومي 23 و24 أغسطس، مما يمنح المشاركين من مختلف أنحاء العالم فرصة فريدة للمزايدة على الصقور المتميزة، في أجواء تنافسية تجمع بين الحماسة والإرث العريق لرياضة الصيد بالصقور.
أما المزادات الأربعة المتبقية فستُقام ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وتُعقد في مركز أدنيك أبوظبي - قاعة المؤتمرات A ، وذلك يومي 30 و31 أغسطس، ويومي 6 و7 سبتمبر، وسيحظى الحضور بفرصة التنافس المباشر على اقتناء الأفضل بين الصقور، في أجواء حماسية تجمع عشّاق الصيد والفروسية من مختلف أنحاء العالم.
ويبدأ استقبال الزوار من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 7:30 مساءً، لإتمام إجراءات التسجيل والاطلاع على الصقور المعروضة، بينما يبدأ المزاد الفعلي في تمام الساعة 7:30 مساءً.

مزادات إلكترونية
إلى جانب المزادات الحضورية الثمانية للصقور، سيتم إطلاق منصة إلكترونية آمنة؛ يوم افتتاح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، سيتم من خلالها تنظيم مزادات إلكترونية للصقور، تتيح مشاركة المزايدين من داخل الدولة وخارجها، وستُعرض معلومات عن كل صقر بشكل تفصيلي لضمان أقصى درجات الشفافية.
وسَتُعرض الصقور المميزة المصنفة يومياً، مع توفير بياناتها بشكل دقيق، لضمان أعلى درجات الشفافية. ويستقطب المزاد المُزايدين من داخل الدولة وخارجها عبر منصة إلكترونية متطورة وآمنة لتسهيل التسجيل والمشاركة.
ولأول مرة، تمتد المزادات على مدار شهر كامل خلال عطلات نهاية الأسبوع، وتتيح للمشاركين الانضمام إلى المزايدة حضورياً عبر مجموعة التواصل الاجتماعي المعتمدة التي أنشأتها اللجنة المنظمة خصيصًا لهذا الحدث، كما يقدم الفرصة للمزايدين من مختلف أنحاء العالم من المشاركة إلكترونياً في اقتناء أجود وأندر أنواع الصقور عبر المزاد الإلكتروني الذي ينطلق يوم 30 أغسطس.

