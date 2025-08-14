1000 متدرب بمركز الابتكار والمحاكاة في «شخبوط الطبية»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

استقبل مركز الابتكار والمحاكاة الطبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية ما يقارب 1000 متدرب، وذلك خلال العام الماضي، وذلك بهدف تعزيز الخدمات الصحية المقدمة وتقديم إضافة قيّمة لأجيال المستقبل المتخصصين في الرعاية الصحية عبر الاستفادة من برامج وخدمات التدريب والدورات التخصصية.

وقالت الدكتورة يارا الجلبوط، استشارية التخدير وطب الألم، المديرة الطبية لمركز الابتكار والمحاكاة الطبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: يُعد مركز الابتكار والمحاكاة الطبية مركزاً متقدماً للمحاكاة الطبية لتدريب المهنيين في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك الأطباء والممرضات والموظفون المساعدون الصحيون وطلبة كليات الطب، ويقدم رؤية تعليمية متقدمة، حيث تم تجهيزه بمجموعة متنوعة من مرافق المحاكاة التي تغطي مختلف الحالات الطبية الأساسية والمعقدة.

وكشف أن الطاقة الاستيعابية السنوية للمركز متباينة حسب متطلبات الدورة وأهدافها التعليمية، مع الأخذ في عين الاعتبار متطلبات التّعليم الفردية الخاصة، يمكن للمركز استيعاب ما يزيد على 70 متدرباً في وقت واحد.

وأشارت المديرة الطبية للمركز إلى أن المركز يقدم حالياً برامج لمجموعة متنوعة من المهن الطبية المختلفة والطلاب بما في ذلك اختصاصيو التغذية، المسعفون، طلاب الطب، الأطباء المتدربون (المقيمون)، اختصاصيو التنفس، والأطباء ذوو الخبرة والممرضون.

وقالت: يتم تدريب وتأهيل المتدربين من خلال أدوات تعليمية مختلفة تشمل المحاضرات ومحطات تطوير المهارات الحركية من خلال الممارسة العملية لسيناريوهات تحاكي حالات طبية مختلفة، ويوفّر المركز بيئة تدريبية واقعية تحاكي طبيعة العمل في المستشفى، تشمل دمى تتفاعل وفقاً للحالة المرضية المطلوبة للتدريب.

وقال ريتشارد أورموندي، مدرب تمريض في مركز المحاكاة، في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: تجربة التعلم من خلال مركز المحاكاة هي تجربة تعليمية شيقة تشهد إقبالاً مبهراً من قبل الموظفين والطلاب، حيث نتلقى طلبات للالتحاق بالبرنامج التدريبي حتى بعد أوقات العمل.

وذكر أنه يتم الحرص على تطوير البرنامج التدريبي لمركز المحاكاة بشكل مستمر من تقديم سيناريوهات جديدة تلبي احتياجات مرضانا والمتدربين، بالإضافة إلى استكشاف تقنيات جديدة لتحسين الواقع الافتراضي باعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب العمل على اكتشاف فرص لتوسيع خدماتنا بما يتلاءم واحتياجات المجتمع.

وأشار إلى أن المركز يضم نماذج مرضى «دمى» عالية الدقة والجودة تظهر علامات حيوية دقيقة تطابق السيناريو المستخدم، تعرض استجابة واقعية دقيقة وتتفاعل مع محيطها بشكل طبيعي، تشمل الدمى رجلاً بالغاً وطفلاً ورضيعاً وامرأة حامل لتغطية كافة التخصصات المتاحة المطلوبة في المستشفى ويضمّ المركز أيضاً حوالي 60 دمية/أداة تدريبية مختلفة مثل الأوعية الدموية لتعلم كيفية سحب الدم من الوريد، وغيرها من الأدوات التدريبية.

وأضاف: لدينا أيضاً مدربون من ذوي الخبرة في تخصصات متعددة تشمل الجراحة وطب الأطفال، وأمراض النساء، والتوليد والتمريض، وغيرها.