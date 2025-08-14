الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انعقاد الاجتماع الشبابي الأول للعاملين في القطاع الأمني بمجلس التعاون

جانب من الاجتماع
15 أغسطس 2025 01:01

جمعة النعيمي (أبوظبي)

