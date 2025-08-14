انعقاد الاجتماع الشبابي الأول للعاملين في القطاع الأمني بمجلس التعاون

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد مشاركون من فئة الشباب ممن يعملون في القطاعات الشرطية والأمنية، خلال الاجتماع الأول لشباب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، أهمية توحيد الجهود بين شباب دول الخليج وتفعيل دورهم، من خلال طرح المبادرات والبرامج الأمنية المبتكرة، التي تساعد في التصدي بفاعلية لمختلف الجرائم، وذلك في إطار رؤية مشتركة لتعزيز استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات والقضايا الأمنية الحيوية التي تواجه المجتمع الخليجي، مع التركيز على بحث سبل تعزيز التعاون بين الشباب وتبادل الخبرات، بهدف تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة، خاصة تلك التي تستهدف شريحة الشباب، مثل الجرائم العابرة للحدود بما فيها المخدرات والاحتيال الإلكتروني.