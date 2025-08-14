الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
تفاهم بين «تريندز» و«شبكة الاقتصاد العالمي BWA»

محمد العلي خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
15 أغسطس 2025 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات وشبكة الاقتصاد العالمي BWA، اتفاقية تعاون وشراكة بحثية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث والتطوير.
وقّع الاتفاقية التي تمت عبر مكتب تريندز في ألمانيا، عن مركز «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، بينما وقعها عن «شبكة الاقتصاد العالمي BWA» أورس أونكوف، المدير الإداري الاتحادي.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عمل رسمي للتعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تبادل الخبرات والمعرفة، وإجراء البحوث المشتركة، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة.
وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع «شبكة الاقتصاد العالمي BWA»، مؤكداً حرص «تريندز» على تعزيز تعاونه الدولي وتبادل الخبرات في تعزيز البحث العلمي وتطوير المعرفة، معرباً عن أمله في أن تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات حيوية، وتساهم في تحقيق أهداف الجانبين المشتركة في خدمة المجتمع ودعم المهتمين والأكاديميين.
من جانبه، قال أورس أونكوف، المدير الإداري الاتحادي لـ«شبكة الاقتصاد العالمي BWA»: إن توقيع هذه الاتفاقية مع مركز مرموق مثل «تريندز للبحوث والاستشارات» يمثل علامة فارقة لشبكة الاقتصاد العالمي، معرباً عن تطلعه إلى التعاون المثمر مع «تريندز» للاستفادة من خبراته البحثية العميقة، وتبادل الرؤى حول القضايا الاقتصادية العالمية.
وأضاف: أن هذه الشراكة ستعزز من قدرتنا على تقديم تحليلات ودراسات ذات قيمة مضافة.
يذكر أن «شبكة الاقتصاد العالمي BWA» شبكة عالمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات والمؤسسات على مستوى العالم، تعمل على توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق النمو المستدام.

