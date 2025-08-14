الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

11 مليون درهم لـ«مدارس دبي» من «دبي الإسلامي»

التعليم في صلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية (من المصدر)
15 أغسطس 2025 01:02

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة صندوق المعرفة في دبي عن تجديد شراكتها مع بنك «دبي الإسلامي»، والذي قدّم دعماً مالياً بقيمة 11 مليون درهم لصالح مشروع «مدارس دبي» للعام الدراسي 2025/2026، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة في دبي: نعمل وفق رؤية واضحة تضع التعليم في صلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتمثل هذه المبادرة خطوة محورية نحو ترسيخ نموذج مستدام يضمن استمرارية الدعم للطلبة المستحقين.
وقال عبيد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي الإسلامي: يحظى التعليم بمكانة محورية هامة في نهج دبي الإسلامي ومهمته المتمثلة في دعم المبادرات الحيوية والمساهمة الفاعلة الرئيسة في التنمية المستدامة للدولة.

