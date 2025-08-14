60 مشاركاً في «مختبر شباب دبي»

دبي (الاتحاد)

نظّم مجلس دبي للشباب بالتعاون مع مجلس شباب هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي فعالية «مختبر شباب دبي»، وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعدد من المسؤولين، وبمشاركة أكثر من 60 شاباً وشابة من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «إن الاحتفاء بـ«اليوم الدولي للشباب»، يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتمكين الشباب، من خلال توفير البيئة التي تتيح لهم تحويل طاقاتهم إلى إنجازات ملموسة، كونهم يمثلون الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة، وشركاء حقيقيين في بناء مستقبل الوطن، وما يحظى به الشباب من دعم وإمكانات اليوم هو استثمار استراتيجي يعكس ثقة القيادة بدورهم في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وذلك لما لتمكينهم من ضرورة وطنية تضمن استدامة التقدم والازدهار».

وأضاف معالي النيادي: «تأتي فعالية «مختبر شباب دبي» كمبادرة وطنية تجمع العقول الشبابية المبدعة مع القيادات الملهمة وصُنّاع القرار، وتتيح للشباب منصة تفاعلية لطرح أفكارهم، والمساهمة في ابتكار حلول عملية للتحديات المستقبلية، لتجسّد بذلك نموذجاً رائداً للعمل الجماعي والحوار المستدام مع الشباب».

قال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «دبي، بفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رسّخت موقعها كمدينة عالمية ممكّنة للشباب، تبني قدراتهم وتحتفي بإمكاناتهم وتموّل أفكارهم المبتكرة، وتضعهم في المواقع القيادية لتحقيق أحلامهم وتحويل طموحاتهم إلى واقع، وهي منصة انطلاق لهم في مساراتهم العلمية والمهنية والإبداعية، ما يؤهلهم ليكونوا في الصفوف الأولى في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة دبي 2033 بأجنداتها الطموحة للعقد المقبل.