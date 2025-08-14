«إمام الفريج» تشارك في «دبي مولاثون 2025»

دبي (الاتحاد)

شاركت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في فعاليات «دبي مولاثون 2025»، من خلال منتسبي مبادرة «إمام الفريج» وأولياء أمورهم، إلى جانب عدد كبير من موظفي الدائرة وأبنائهم، في دبي مول، وسط أجواء مفعمة بالحماس والتفاعل الإيجابي.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، أن مسؤولية الدائرة المجتمعية تتكامل مع المبادرات الوطنية التي تطلقها حكومة دبي لتعزيز جودة الحياة، ونشر القيم الإيجابية، وترسيخ التلاحم الأسري والمجتمعي. ومن هذا المنطلق، جاءت المشاركة في (دبي مولاثون 2025) لتجسد التفاعل الإيجابي بين القيم والممارسات، وتؤكد أن مبادراتنا، مثل «إمام الفريج»، قادرة على الحضور الفاعل في مختلف الساحات، سواء كانت رياضية أو ثقافية أو اجتماعية، بما يسهم في بناء الإنسان، وتنمية وعيه، وتعزيز دوره في خدمة مجتمعه.