علوم الدار

«الاتحادية للشباب» تختتم «برنامج صيف الإمارات 2025»

سلطان النيادي متحدثاً خلال الفعالية (وام)
15 أغسطس 2025 01:01

الشارقة (وام)

اختتمت المؤسسة الاتحادية للشباب، فعاليات برنامج صيف الإمارات 2025، الذي تم تنظيمها على مدار خمسة أسابيع متتالية، واستقطبت 17 ألف مشارك من مختلف إمارات الدولة، ضمن تجربة وطنية مبتكرة حملت شعار «قيظنا ممتع/ شبابنا مبدع».
وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، حرص القيادة الرشيدة على تمكين الشباب وتوفير كل ما يلزم لاستثمار طاقاتهم ومواهبهم، إدراكاً منها بأنهم الثروة الحقيقية للوطن والركيزة الأساسية لمستقبله، إذ سخّرت الدولة كافة الأدوات الوطنية لتعزيز مشاركة الشباب في مسيرة التنمية، ومنحهم الفرص التي تساعدهم على النمو والتطور في مختلف المجالات العلمية والمجتمعية والابتكارية.
وأضاف معاليه أن برنامج «صيف الإمارات» جاء تجسيداً للنهج الوطني في تمكين الشباب، من خلال تقديم تجربة صيفية متكاملة تتيح لهم تطوير مهاراتهم، واستكشاف مجالات جديدة، في بيئة محفّزة تواكب طموحاتهم وتنسجم مع أولوياتهم، وما لمسناه من شغف الشباب ومشاركتهم الواسعة يعكس الوعي الكبير لديهم بأهمية استثمار عطلتهم الصيفية فيما يعود بالنفع على شخصيتهم ومجتمعهم. 
وحقق برنامج صيف الإمارات لهذا العام، نتائج ملحوظة وقيمة، من خلال تنظيمه لأكثر من 300 فعالية ونشاط، أسهمت في تقديم أكثر من 1900 ساعة استثمارية مثمرة، بمشاركة أكثر من 100 شريك وخبير متخصص، وبدعم تنظيمي من نحو 100 متطوع ومتطوعة.
ونظم البرنامج 19 بطولة رياضية، وخمس رحلات ترفيهية إلى مناطق مختلفة داخل الدولة، وخمسة معارض قدمت للمشاركين تجربة معرفية في مجالات متعددة، مع التركيز على بناء المهارات، والتوعية بالتوجهات المستقبلية، وترسيخ الهوية الوطنية من خلال غرس القيم الإماراتية الأصيلة.
وسعى البرنامج إلى تطوير مهارات الشباب من خلال خلق بيئة تفاعلية عززت لديهم التفكير والإبداع، وقدمت محتوى تدريبياً متنوعاً يدعم قدراتهم الشخصية والعملية، واستكشاف مجالات جديدة، إلى جانب تمكينهم عبر فرص تعليمية تواكب تطورات سوق العمل، وتوسيع مداركهم بما يعزز من إمكاناتهم لاتخاذ قرارات مستقبلية واثقة، وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الشباب، وتعزيز شعورهم بالانتماء من خلال تجارب واقعية تربطهم بإرث الدولة وقيمها، وتحفزهم على الإسهام الإيجابي في خدمة الوطن والمجتمع.

صيف الإمارات
الإمارات
المؤسسة الاتحادية للشباب
سلطان النيادي
البرامج الصيفية
الفعاليات الصيفية
