الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة وولي عهد السعودية يبحثان العلاقات الأخوية والجهود المبذولة تجاه التطورات في المنطقة

رئيس الدولة وولي عهد السعودية يبحثان العلاقات الأخوية والجهود المبذولة تجاه التطورات في المنطقة
14 أغسطس 2025 23:11

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
كما استعرض سموهما، خلال الاتصال، عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المساعي المبذولة تجاه التطورات في منطقة الشرق الأوسط لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

المصدر: وام
