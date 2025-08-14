الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سفير الإمارات لدى البرازيل يقدّم نسخة من أوراق اعتماده إلى وكيل وزارة الخارجية

شريف السويدي لدى تسليمه أوراق اعتماده إلى ماريا لورا دا روشا (وام)
15 أغسطس 2025 01:01

برازيليا (وام)

الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بأدوية ومستلزمات طبية
محللون روس وأوكرانيون لـ«الاتحاد»: الإمارات وسيط موثوق في ملف تبادل الأسرى

سلّم شريف عيسى السويدي نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة لدولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية إلى ماريا لورا دا روشا وكيل وزارة الخارجية في البرازيل.
وتمنّت دا روشا للسفير التوفيق في مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل الاتحادية، مؤكدةً استعداد بلادها لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه بما يسهم في تنمية العلاقات بين البلدين.
من جهته، أعرب السويدي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة وخدمة مصالح البلدين.
وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين دولة الإمارات والبرازيل، واستعراض سبل تعزيزها وتطويرها بما يسهم في دعم المصالح المشتركة وفتح مجالات أوسع للشراكة بين البلدين وشعبيهما الصديقين.

طفلة تحمل قوارير مياه فارغة في مدينة رفح بغزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الأونروا»: الحر ونقص المياه يفاقمان الوضع المأساوي في غزة
15 أغسطس 2025
ترامب وبوتين يتصافحان قبل اجتماع في هلسنكي عام 2018 (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: «قمة ألاسكا» دفعة نوعية لجهود التسوية السلمية لأزمة أوكرانيا
15 أغسطس 2025
أطفال يحاولون الحصول على طعام في مدينة خان يونس بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
239 وفاة بينهم 106 أطفال ضحايا التجويع في غزة
15 أغسطس 2025
فلسطينيون يحملون مصاباً قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
منظمات دولية تندد بضوابط إسرائيلية تمنعها من إغاثة سكان غزة
15 أغسطس 2025
فلسطينيون يمرون قبالة مجمع سكني مدمر في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: 14800 مريض في غزة بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة
15 أغسطس 2025
