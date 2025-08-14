الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أمير قطر يمنح سفير الإمارات «وسام الوجبة»

تميم بن حمد وزايد بن خليفة بن سلطان لدى منحه الوسام (وام)
15 أغسطس 2025 01:02

الدوحة (وام)

منح صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى دولة قطر «وسام الوجبة» تقديراً لجهوده في تعزيز علاقات التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً للدولة لدى الدوحة.
وتمنى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للشيخ زايد بن خليفة آل نهيان خلال استقباله في مكتبه بالديوان الأميري أمس «الخميس» دوام التوفيق والنجاح.
من جانبه، أعرب السفير عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ما لقيه من دعم ومساندة أسهمت في نجاح مهامه الدبلوماسية، وتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين.

