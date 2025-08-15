الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة عدد من دول العالم بذكرى الاستقلال ويوم التحرير واليوم الوطني لبلادهم

رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة عدد من دول العالم بذكرى الاستقلال ويوم التحرير واليوم الوطني لبلادهم
15 أغسطس 2025 10:42

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة إلى فخامة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، وفخامة دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما، وإلى فخامة لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير، وإلى صاحب السمو الأمير هانز آدم الثاني، أمير إمارة ليختنشتاين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى فخامة دروبادي مورمو، وفخامة دينيس ساسو نغيسو، وفخامة لي جيه ميونغ، وصاحب السمو الأمير هانز آدم الثاني.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، ومعالي أناتول كولينيت ماكوسو رئيس وزراء جمهورية الكونغو، ومعالي كيم مين سيوك رئيس وزراء جمهورية كوريا، ومعالي بريجيت هاس، رئيسة وزراء إمارة ليختنشتاين.

أخبار ذات صلة
جبل الحبن يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بأدوية ومستلزمات طبية
المصدر: وام
منصور بن زايد
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
آخر الأخبار
مدرب فولهام ينتقد «سلبية الإدارة» في سوق الانتقالات
الرياضة
مدرب فولهام ينتقد «سلبية الإدارة» في سوق الانتقالات
اليوم 10:52
إغلاق مؤقت لتقاطع شارع زايد بن سلطان وشارع حصة بنت محمد - العين
علوم الدار
إغلاق مؤقت لتقاطع شارع زايد بن سلطان وشارع حصة بنت محمد - العين
اليوم 10:46
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة عدد من دول العالم بذكرى الاستقلال ويوم التحرير واليوم الوطني لبلادهم
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة عدد من دول العالم بذكرى الاستقلال ويوم التحرير واليوم الوطني لبلادهم
اليوم 10:42
فحص دم يكشف عن السرطان في مراحله المبكرة
الترفيه
فحص دم يكشف عن السرطان في مراحله المبكرة
اليوم 10:03
المستشار الألماني: بوتين لديه "فرصة" للموافقة على وقف إطلاق النار
الأخبار العالمية
المستشار الألماني: بوتين لديه "فرصة" للموافقة على وقف إطلاق النار
اليوم 09:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©