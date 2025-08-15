الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

احتمال سقوط أمطار غداً

أبوظبي
15 أغسطس 2025 18:02

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً خاصةً على المناطق الشرقية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها  جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10  إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 17:48، والجزر الأول عند الساعة 10:45 والجزر الثاني عند الساعة  00:58.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:50 والمد الثاني عند الساعة 04:28، والجزر الأول عند الساعة 08:11 والجزر الثاني عند الساعة 21:31.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                       الحرارة العظمى    الحرارة الصغرى    الرطوبة العظمى    الرطوبة الصغرى
أبوظبي                         47 33 70 25
دبي                              46 33 65 20
الشارقة                         44 33 65 20
عجمان                          44 33 60 20
أم القيوين                       44 33 60 20
رأس الخيمة                    44 33 60 20
الفجيرة                          34 31 90 65
العـين                            45 34 50 15
ليوا                               48 30 70 15
الرويس                         43 30 75 20
السلع                            43 32 75 20
دلـمـا                            40 32 80 35
طنب الكبرى / الصغرى    39 32 80 35
أبو موسى                      39 32 80 35.

أخبار ذات صلة
ارتفاع درجات الحرارة ورياح تنشط أحياناً غداً
مزيرعة تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
سقوط أمطار
آخر الأخبار
مدرب توتنهام يطالب الجماهير بدعم تيل بعد الإساءة!
الرياضة
مدرب توتنهام يطالب الجماهير بدعم تيل بعد الإساءة!
اليوم 18:16
الشرطة والمسعفون عند مكان إطلاق النار في مدينة "أوريبرو" في السويد
الأخبار العالمية
إطلاق نار قرب مسجد في السويد
اليوم 18:14
أبوظبي
علوم الدار
احتمال سقوط أمطار غداً
اليوم 18:02
خربين يقترب من «نادي المائة»
الرياضة
خربين يقترب من «نادي المائة»
اليوم 18:01
«دورينا» تاريخ حافل يرويه الهدافون!
الرياضة
«دورينا» تاريخ حافل يرويه الهدافون!
اليوم 17:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©