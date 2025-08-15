110 ورش تدريب تخصصي للمعلمين في الإمارات استعداداً للعام الدراسي

دينا جوني (أبوظبي)

تنطلق يوم الاثنين المقبل، 18 أغسطس، فعاليات أسبوع التدريب التخصصي للمعلمين الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم ويستمر حتى 22 من الشهر الجاري، بمشاركة جميع الهيئات التدريسية في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، وذلك ضمن استعدادات شاملة لانطلاقة العام الدراسي 2025 - 2026 المقررة في 25 أغسطس.

يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة المعلمين مهنياً وتقنياً، وتعزيز جاهزيتهم للمناهج المطورة، وتزويدهم بأحدث الاستراتيجيات التعليمية، بما يضمن انطلاقة سلسة ومنظمة للعام الجديد.

يشتمل الأسبوع على 110 ورش تدريبية تعقد حضورياً وإلكترونياً، تغطي جميع المواد والتخصصات، بمشاركة معلمين من مختلف إمارات الدولة.

وتوزع الورش الحضورية على 21 مقراً تدريبياً تشمل مجمعات زايد التعليمية في المزهر والرحمانية والمنتزي والبرشاء جنوب، والظيت والبدية، ومدرسة المرفأ في الظفرة، ومدرسة مدينة زايد، ومدرسة خالد بن الوليد، ومدرسة مريم بنت سلطان، ومدرسة أم المؤمنين، إضافة إلى معاهد تدريب المعلمين في عجمان ورأس الخيمة، ومركز تدريب خورفكان، وعدد من المدارس المجهزة لاستقبال الفعاليات.

تتنوع موضوعات التدريب بين الأدلة الشاملة للمناهج المطورة، واستراتيجيات التدريس الشاملة، واستراتيجيات التدخل الأكاديمي، والتوظيف الفعال لمنصة «ألف» في التعليم والتعلم، وتمكين أدوات التعليم الرقمي، واستراتيجيات الأمن الرقمي لضمان بيئة تعليمية آمنة.

كما يشمل البرنامج تدريباً متقدماً على التخطيط والتقويم وأفضل الممارسات العالمية، مع ورش تخصصية لمجالات الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكاري، وإدارة الأعمال، واللغات الفرنسية والإسبانية، والفنون البصرية والموسيقية، والدراما، ورياض الأطفال.

وعبر منصة Learning Curve، تقدَّم ورش إلكترونية تفاعلية مباشرة لجميع المعلمين، من أبرزها: «التكامل السلس لأدوات التعليم الرقمية» باللغتين العربية والإنجليزية، و«المزايا الأساسية لموقع أليكس للرياضيات والكيمياء»، و«استراتيجيات التدريس الشاملة»، و«استراتيجيات الأمن الرقمي في الميدان التربوي».

كما تُعقد ورش تخصصية لكل مادة، مثل «مسارات ألف لمادة الرياضيات»، و«التقييم الأساسي للغة العربية»، و«استراتيجيات التعليم» لمعلمي الإنجليزية، و«الدليل الشامل للمنهاج» لمواد التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، إضافة إلى «استراتيجيات التدخل في مادة الرياضيات» لمعلمي الحلقة الثالثة.

تقام الورش الحضورية في 20 أغسطس من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، مع فترات مسائية لبعض التخصصات، فيما دعت الوزارة المعلمين، خاصة معلمي الرياضيات، إلى إحضار الحواسيب المحمولة للاستفادة من التطبيقات العملية.

وأكدت الوزارة أن أسبوع التدريب التخصصي يمثل محطة أساسية في توحيد الرؤى بين الهيئات التعليمية والإدارية، ورفع جودة العملية التعليمية، وتحقيق انطلاقة قوية للعام الدراسي الجديد بما يواكب مستهدفات الدولة في تطوير التعليم والارتقاء بجودته.

ورش التدريب بالأرقام

تشمل الورش الـ110 توزيعاً متنوعاً على مختلف التخصصات، حيث تضم 14 ورشة في مجال الرياضيات، و13 ورشة للغة الإنجليزية، و12 ورشة للغة العربية، و10 ورش للتربية الإسلامية، و8 ورش للدراسات الاجتماعية، و7 ورش لمرحلة رياض الأطفال، إضافة إلى 6 ورش للفنون البصرية، و6 للفنون الموسيقية، و5 للدراما، و4 لإدارة الأعمال، و3 لتدريب معلمي الفرنسية والإسبانية، و3 للحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكاري، إلى جانب 19 ورشة إلكترونية عامة عبر منصة Learning Curve تغطي محاور التدريس الرقمي، واستراتيجيات الأمن الرقمي، والتكامل التكنولوجي في التعليم.