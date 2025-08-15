الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة الهند بذكرى استقلال بلادها

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة الهند بذكرى استقلال بلادها
15 أغسطس 2025 20:15

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة دروبادي مورمو.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة إلى معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند بالمناسبة نفسها.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يعزي السيد سن سوشيتسو بوفاة الدكتور سين جنشيتسو
60 قتيلاً جراء الفيضانات في كشمير الهندية
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
منصور بن زايد
الهند
برقية تهنئة
الاستقلال
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي يتوجه إلى ألاسكا لحضور قمة مع بوتين
الأخبار العالمية
ترامب يدلي بتصريح عن قمته مع بوتين قبيل انعقادها
اليوم 21:17
ليفربول يتعاقد مع مدافع إيطالي
الرياضة
ليفربول يتعاقد مع مدافع إيطالي
اليوم 21:16
10 هدافين في تاريخ «دورينا».. لابا يترقب «اللقب الخامس»
الرياضة
10 هدافين في تاريخ «دورينا».. لابا يترقب «اللقب الخامس»
اليوم 21:00
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع باكستان وتعزي في ضحايا الفيضانات وتحطم مروحية إغاثة
اليوم 20:52
تقنية مبتكرة تكشف الأنشطة اليومية من خلال الساعة الذكية
الذكاء الاصطناعي
كيف يقرأ الذكاء الاصطناعي أنشطتك من ساعتك الذكية؟
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©