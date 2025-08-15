السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«صيف بلا حوادث» في الظفرة

«صيف بلا حوادث» في الظفرة
16 أغسطس 2025 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تطوير الشوارع والمناطق المحيطة بالمدارس في أبوظبي
ألزمته المحكمة برد 30 ألف درهم

نفَّذت شرطة أبوظبي مبادرة توعية ميدانية بعنوان «رحلة آمنة.. صيف آمن»، ضمن حملة «صيف بلا حوادث»، حول أهمية فحص إطارات المركبات، وذلك على شارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في طريف بمنطقة الظفرة، وشملت المبادرة تعريف السائقين ومستخدمي الطريق بمخاطر قيادة المركبة بإطارات قديمة أو منتهية الصلاحية.
وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، اهتمام شرطة أبوظبي بتنفيذ مبادرات توعوية للجمهور بمختلف الموضوعات، حرصاً على سلامتهم وسلامة كافة مستخدمي الطريق، وأوضح العقيد سيف محمد سيف نعيف العامري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة، أن الفرق الميدانية قامت بتوزيع كتيبات توعية وهدايا للسائقين تشجيعاً لهم على الالتزام بقوانين وأنظمة السير.

صيف بلا حوادث
شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
الظفرة
مديرية المرور والدوريات
منطقة الظفرة
آخر الأخبار
ترامب مستقبلاً بوتين على مدرج قاعدة إلمندورف العسكرية في ألاسكا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«قمة تاريخية» تجمع ترامب وبوتين في ألاسكا
16 أغسطس 2025
مبنى محترق جراء انتهاكات «سلطة بورتسودان» في الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«سلطة بورتسودان».. أكاذيب ممنهجة لتأمين البقاء في الحكم
16 أغسطس 2025
مسن فلسطيني يسير وسط الدمار الهائل للمباني في حي الزيتون جنوب غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
إسرائيل تصدر أوامر إخلاء لأهالي «حي الزيتون»
16 أغسطس 2025
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني: حان وقت إنهاء الحرب
16 أغسطس 2025
حرائق الغابات في اللاذقية (رويترز)
الأخبار العالمية
حركة نزوح كبيرة في اللاذقية مع تجدد حرائق الغابات
16 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©