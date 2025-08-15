السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
انطلاق أعمال فريق تأمين الفعاليات بشرطة رأس الخيمة

جانب من الاجتماع
16 أغسطس 2025 01:08

رأس الخيمة (وام)

استعرض الفريق الدائم لتأمين الاحتفالات والفعاليات بإمارة رأس الخيمة برئاسة العميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، وبحضور الأعضاء، في اجتماعه الأول، أهم الأمور المتعلقة بآلية العمل والمسؤوليات المنوطة بالفريق بتشكيله الجديد، إلى جانب اطلاع الحضور على أجندة الاحتفالات والفعاليات التي سيتولى الفريق مسؤولية تنفيذها والإشراف عليها وتأمينها خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع بناءً على قرار اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بإعادة تشكيل الفريق الدائم لتأمين الاحتفالات والفعاليات بإمارة رأس الخيمة برئاسة العميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة. 

شرطة رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
أحمد النقبي
