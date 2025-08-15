السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأعمال الخيرية العالمية» تنجز حفر وصيانة 850 بئراً

دعم المجتمعات الأكثر احتياجاً وتوفير مقومات الحياة الكريمة (وام)
16 أغسطس 2025 01:08

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
تطوير الشوارع والمناطق المحيطة بالمدارس في أبوظبي
أطباء يقدمون وصفة لتفادي خطر «الأمراض الشائعة صيفاً»

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حفر وصيانة 850 بئراً، بتكلفة 6 ملايين درهم في أشد المناطق حاجة حول العالم، منذ انطلاق حملة الصيف بتاريخ 18 مايو.
وقال الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، إن الهيئة تهدف من خلال هذه المشاريع إلى توفير مصادر مياه نظيفة للمجتمعات التي تعاني شح المياه، وتحسين جودة الحياة فيها، لما له من أثر مباشر في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، ودعم استقرار المجتمعات، خاصة في المناطق التي تعاني الجفاف أو النزاعات، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي استمراراً لنهج الهيئة في تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية المستدامة التي تخدم الإنسان أينما كان.
وأوضح أن مشاريع حفر الآبار في مختلف مناطق عملها تم تنفيذها وفق معايير فنية تضمن استدامة الخدمة لسنوات طويلة، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات كل منطقة وعدد المستفيدين، مشيراً إلى حرص الهيئة على متابعة هذه المشاريع ميدانياً لضمان جودة التنفيذ وسلامة الاستخدام.
وأضاف: «إن الهيئة ماضية في خططها لتنفيذ المزيد من مشاريع المياه خلال الفترة المقبلة، ضمن استراتيجيتها التي تركّز على دعم المجتمعات الأكثر احتياجاً، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لها».
وأعرب الدكتور الخاجة عن شكره وتقديره للمتبرعين والداعمين الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز الإنساني، مؤكداً أن تعاونهم المستمر هو المحرك الأساسي لنجاح المبادرات التي تنفذها الهيئة في الداخل والخارج، وأن ما تحقق يعد شاهداً على قيم التكافل والعطاء الراسخة في المجتمع الإماراتي.

الأعمال الخيرية
هيئة الأعمال الخيرية
الصيف
الإمارات
فصل الصيف
خالد الخاجة
حفر الآبار
آخر الأخبار
ترامب مستقبلاً بوتين على مدرج قاعدة إلمندورف العسكرية في ألاسكا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«قمة تاريخية» تجمع ترامب وبوتين في ألاسكا
16 أغسطس 2025
مبنى محترق جراء انتهاكات «سلطة بورتسودان» في الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«سلطة بورتسودان».. أكاذيب ممنهجة لتأمين البقاء في الحكم
16 أغسطس 2025
مسن فلسطيني يسير وسط الدمار الهائل للمباني في حي الزيتون جنوب غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
إسرائيل تصدر أوامر إخلاء لأهالي «حي الزيتون»
16 أغسطس 2025
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني: حان وقت إنهاء الحرب
16 أغسطس 2025
حرائق الغابات في اللاذقية (رويترز)
الأخبار العالمية
حركة نزوح كبيرة في اللاذقية مع تجدد حرائق الغابات
16 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©