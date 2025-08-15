«الصحة» تنجز المحطة السابعة من حملة «الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض»

سامي عبد الرؤوف (الشارقة)

أنجزت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، المحطة السابعة من حملة «الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض»، تحت شعار «سلامتكم غايتنا»، التي تستهدف الوصول إلى عشرة آلاف عامل في الشارقة، بالتزامن مع فترة حظر العمل وقت الظهيرة.

ونظمت الحملة، التي تستمر محطاتها طوال شهري يوليو وأغسطس، فعالية في مسرح الجامعة القاسمية بالشارقة، استهدفت 150 عاملاً وعاملة، حيث قدم فريق الحملة محاضرات توعوية حول مخاطر التعرض للإنهاك وأعراضه ووسائل تقديم الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى توفير فحوص مجانية للنظر وضغط الدم ومستوى السكر في الدم، فضلاً عن توزيع مستلزمات الوقاية الشخصية من أشعة الشمس والمواد الغذائية والمياه والهدايا على الفئة المستهدفة من جميع الجنسيات.

وعبر العمال والعاملات عن سعادتهم بالفرق الميدانية للحملة، وعن تقديرهم للجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصة للحفاظ على صحة العمال، وترسيخ بيئة عمل آمنة، بما يتماشى مع أرقى المعايير الدولية.



محاضرات توعوية

تستهدف الحملة في محطاتها آلاف العمال في مواقع مختلفة، شملت نادي الشارقة الثقافي الرياضي، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، ونادي الذيد الثقافي الرياضي، ونادي كلباء الثقافي الرياضي، والمركز الثقافي بخورفكان، ونادي دبا الحصن الثقافي الرياضي.

وتقدم الفرق المتخصصة محاضرات توعوية عن مخاطر الإنهاك الحراري وآليات الإسعافات الأولية، إلى جانب فحوص طبية ميدانية، وتوزيع مستلزمات وقائية لدعم العمال وحمايتهم من الإنهاك الحراري، وتستمر الحملة في محطات ومواقع أخرى مثل مصنع الإسمنت في الشارقة، ومسرح الجامعة القاسمية.

وتأتي الحملة انطلاقاً من أن الاستدامة المجتمعية تبدأ من صحة الإنسان، واعتبار حماية العاملين في بيئات العمل المكشوفة، ركيزة استراتيجية في مسار التنمية المستدامة، وبما ينسجم مع نهج الدولة في تمكين الإنسان، وتحقيق التوازن بين بيئة العمل والصحة العامة، في ظل مناخ صيفي يتطلب إجراءات وقائية متقدمة، ومن خلال نشر الوعي الصحي بمخاطر الإصابة بالإنهاك الحراري والأمراض المتسببة بها.

وتتضمن أنشطة الحملة زيارات ميدانية، حيث جرت توعية العمال بالإجراءات الصحية الواجب اتباعها، وتقديم إرشادات لأصحاب العمل في المصانع والمواقع الإنشائية حول أهمية تطبيق التدابير الوقائية لضمان بيئة عمل آمنة.

كما تشمل الأنشطة فئات أخرى جديدة هذا العام كعمال النظافة والعاملين في محطات الوقود والحدائق العامة ومواقف السيارات وخدمات التوصيل والعاملات، بهدف تزويدهم بالمعلومات الضرورية للحد من مخاطر الحرارة والإنهاك الحراري، مما يترجم أهداف الوزارة في حماية الصحة العامة، وتعزيز جودة الحياة بالدولة.



تحسين جودة الحياة

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن استكمال هذه المحطات يشكل خطوات حيوية ضمن المبادرة التي تعكس التزام الدولة بحماية صحة العمال، انسجاماً مع المعايير الدولية وتوجهات «عام المجتمع»، مشيرة إلى أن الحملة تترجم قيم المسؤولية المجتمعية، وتعزز التعاون بين مختلف الجهات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية في الإمارة، وتوفير بيئة عمل تراعي سلامة الإنسان وصحته، بما يواكب معايير منظمة الصحة العالمية.

وتبرز الحملة، الدور الاستراتيجي الذي تؤديه الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص في تعزيز الصحة العامة، كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون البنّاء وتبادل المعرفة والخبرات، لترسيخ أواصر العمل المثمر بين الشركاء، وتحقيق الأهداف الطموحة للوزارة بتعزيز جودة الحياة الصحية في الدولة، من خلال توعية العمال بلغات مختلفة في معظم مواقع العمل بإمارة الشارقة، وتقديم خدمات صحية ميدانية، مما يشكل حافزاً لتكثيف المبادرات الداعمة للفئات الأكثر عرضة للتحديات الصحية خلال فصل الصيف.



تعزيز الوعي المجتمعي

تترجم الحملة التزام الوزارة بحماية صحة العاملين وتعزيز الوعي المجتمعي، ويأتي إطلاقها هذا العام تحت مظلة «عام المجتمع»؛ لتجسد مدى التلاحم بين المؤسسات والأفراد في دعم صحة الإنسان والارتقاء بجودة حياته. وأكدت الوزارة، أن الحملة فرصة لترسيخ التلاحم الوطني لخدمة الإنسان، وتتطلع إلى رفع مستوى التأثير الإيجابي من خلال توسيع نطاق التوعية، وتوفير الفحوص والخدمات الميدانية بلغات متعددة، بما يضمن دمج فئة العمال في المنظومة الصحية والوقائية، ويرسخ ثقافة السلامة في مواقع العمل.