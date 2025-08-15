دراسة لـ«جامعة الإمارات» و«معهد التكنولوجيا الهندي» للتنبؤ بانتشار الملاريا

العين (وام)

أنجز باحثون من جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الحرم الجامعي لمعهد التكنولوجيا الهندي في مدراس - زنجبار، دراسة رائدة أدخلت إطاراً جديداً قائماً على البيانات لنمذجة ديناميكيات انتقال الملاريا.

وتم نشر الدراسة في مجلة «Scientific Reports» المرموقة الصادرة عن دار النشر العالمية «نيتشر»، وتمثل خطوة مهمة نحو تطوير نماذج صحية عالمية أكثر دقة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع علم الأوبئة الرياضي.

وتحمل الورقة البحثية عنوان «تحليل نموذج رياضي للملاريا باستخدام منهج قائم على البيانات»، وتقدم طريقة جديدة للتنبؤ بتفشي الملاريا، من خلال دمج متغيرات تعتمد على درجات الحرارة والارتفاع عن سطح البحر، ضمن نماذج الأمراض التقسيمية، ما يسمح بمحاكاة أكثر واقعية لكيفية انتشار المرض، خاصة في المناطق المعرضة لتقلبات المناخ.

كما تضمن فريق البحث كلاً من أديثيا راجناريانان، ومانوج كومار، والدكتور عبد الصمد اتريضان، حيث استخدموا أدوات متقدمة من الذكاء الاصطناعي، مثل الشبكات العصبية الاصطناعية «ANNs»، والشبكات العصبية المتكررة «RNNs»، والشبكات العصبية المستندة إلى الفيزياء «PINNs»، وذلك لتعزيز دقة التنبؤات.

كما أدخلت الدراسة تقنية تحليل الأنماط الديناميكية «DMD»، لاستنتاج مؤشر فوري لمخاطر العدوى، مما يوفّر للجهات الصحية أداة قيمة للتدخل المبكر وتخطيط الموارد.

وقال الدكتور عبدالصمد اتريضان من جامعة الإمارات، بهذه المناسبة، إن الدراسة تُظهر الإمكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي عند دمجه مع النماذج الوبائية التقليدية.

وأضاف، أنه من خلال إدراج التأثيرات البيئية مباشرة، يعكس نموذجنا السلوك الواقعي والمعقد لانتشار الملاريا، مما يوفّر وسيلة أكثر دقة وفعالية لتتبع المرض في الوقت المناسب.