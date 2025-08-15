«بيئة أبوظبي» ترصد ازدهاراً لافتاً في الكائنات البحرية المهددة بالانقراض

هالة الخياط (أبوظبي)

كشفت نتائج دراسات ميدانية أجرتها «هيئة البيئة – أبوظبي» عن تحسّن ملحوظ في مستويات جودة الرواسب البحرية، وانخفاض التلوث بالمعادن الثقيلة، بالتوازي مع ازدهار لافت في أعداد الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.

وأظهرت الدراسات ارتفاع مؤشر جودة الرواسب البحرية من 84 إلى 98 نقطة من أصل 100 خلال عام واحد فقط، في دلالة واضحة على التراجع الكبير في مستويات التلوث، نتيجة تبنّي الهيئة لأفضل الممارسات البيئية المستدامة ومراقبة التصريفات والأنشطة البحرية.

ويُستخدم المؤشر البيئي لقياس نسبة نقاء قاع البحر من المعادن الثقيلة الضارة، حيث تشير القيم الأعلى إلى بيئة أنظف وأكثر أماناً، ما يُسهم في تقليل التراكم الحيوي، ويحافظ على نظام بيئي بحري متوازن.

وأشارت «الهيئة» إلى أن هذا التحسّن يعكس نجاح جهود هيئة البيئة- أبوظبي المستمرة في حماية البيئة البحرية من خلال مراقبة المشاريع التطويرية والصناعية، ورصد العمليات التشغيلية والتصريفات البحرية، وإجراء الفحوصات الدورية وتقييم التأثيرات البيئية، وتعزيز تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخالفات والتصريفات.

وفي دلالة على جودة المياه البحرية في الإمارة كشفت نتائج المسح الجوي الأخير، عن ارتفاع أعداد أبقار البحر في مياه الإمارة إلى أكثر من 3.500 بقرة بحر، بنسبة وجود للأمهات مع صغارها بلغت 20%، ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لحماية هذا النوع المهدد بالانقراض.

كما أظهر المسح زيادة في أعداد السلاحف البحرية بنسبة 30% مقارنة بالسنوات العشر الماضية، حيث بلغ عددها 8.000 سلحفاة بحرية، وذلك بفضل حماية مواقع التعشيش والإدارة الفعّالة للمناطق البحرية المحمية.

وأكدت الهيئة أن المسوحات الجوية البيئية أصبحت أداة أساسية لتعزيز جهود أبوظبي في ريادة المحافظة على البيئة البحرية، ووضع معايير جديدة إقليمية لحمايتها، انسجاماً مع رؤية الإمارة في تحقيق الاستدامة البيئية.