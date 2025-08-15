السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بيئة أبوظبي» ترصد ازدهاراً لافتاً في الكائنات البحرية المهددة بالانقراض

تبنّي أفضل الممارسات ومراقبة التصريفات والأنشطة البحرية (من المصدر)
16 أغسطس 2025 01:09

هالة الخياط (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
تطوير الشوارع والمناطق المحيطة بالمدارس في أبوظبي
ألزمته المحكمة برد 30 ألف درهم

كشفت نتائج دراسات ميدانية أجرتها «هيئة البيئة – أبوظبي» عن تحسّن ملحوظ في مستويات جودة الرواسب البحرية، وانخفاض التلوث بالمعادن الثقيلة، بالتوازي مع ازدهار لافت في أعداد الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.
وأظهرت الدراسات ارتفاع مؤشر جودة الرواسب البحرية من 84 إلى 98 نقطة من أصل 100 خلال عام واحد فقط، في دلالة واضحة على التراجع الكبير في مستويات التلوث، نتيجة تبنّي الهيئة لأفضل الممارسات البيئية المستدامة ومراقبة التصريفات والأنشطة البحرية.
ويُستخدم المؤشر البيئي لقياس نسبة نقاء قاع البحر من المعادن الثقيلة الضارة، حيث تشير القيم الأعلى إلى بيئة أنظف وأكثر أماناً، ما يُسهم في تقليل التراكم الحيوي، ويحافظ على نظام بيئي بحري متوازن.
وأشارت «الهيئة» إلى أن هذا التحسّن يعكس نجاح جهود هيئة البيئة- أبوظبي المستمرة في حماية البيئة البحرية من خلال مراقبة المشاريع التطويرية والصناعية، ورصد العمليات التشغيلية والتصريفات البحرية، وإجراء الفحوصات الدورية وتقييم التأثيرات البيئية، وتعزيز تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخالفات والتصريفات. 
وفي دلالة على جودة المياه البحرية في الإمارة كشفت نتائج المسح الجوي الأخير، عن ارتفاع أعداد أبقار البحر في مياه الإمارة إلى أكثر من 3.500 بقرة بحر، بنسبة وجود للأمهات مع صغارها بلغت 20%، ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لحماية هذا النوع المهدد بالانقراض.
كما أظهر المسح زيادة في أعداد السلاحف البحرية بنسبة 30% مقارنة بالسنوات العشر الماضية، حيث بلغ عددها 8.000 سلحفاة بحرية، وذلك بفضل حماية مواقع التعشيش والإدارة الفعّالة للمناطق البحرية المحمية.
وأكدت الهيئة أن المسوحات الجوية البيئية أصبحت أداة أساسية لتعزيز جهود أبوظبي في ريادة المحافظة على البيئة البحرية، ووضع معايير جديدة إقليمية لحمايتها، انسجاماً مع رؤية الإمارة في تحقيق الاستدامة البيئية.

الكائنات المهددة بالانقراض
الأنواع المهددة بالانقراض
الكائنات البحرية
بيئة أبوظبي
أبوظبي
هيئة البيئة
الإمارات
هيئة البيئة في أبوظبي
البيئة البحرية
التلوث البيئي
التلوث البحري
آخر الأخبار
ترامب مستقبلاً بوتين على مدرج قاعدة إلمندورف العسكرية في ألاسكا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«قمة تاريخية» تجمع ترامب وبوتين في ألاسكا
16 أغسطس 2025
مبنى محترق جراء انتهاكات «سلطة بورتسودان» في الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«سلطة بورتسودان».. أكاذيب ممنهجة لتأمين البقاء في الحكم
16 أغسطس 2025
مسن فلسطيني يسير وسط الدمار الهائل للمباني في حي الزيتون جنوب غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
إسرائيل تصدر أوامر إخلاء لأهالي «حي الزيتون»
16 أغسطس 2025
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني: حان وقت إنهاء الحرب
16 أغسطس 2025
حرائق الغابات في اللاذقية (رويترز)
الأخبار العالمية
حركة نزوح كبيرة في اللاذقية مع تجدد حرائق الغابات
16 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©