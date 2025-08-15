السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جمع 10000 حقيبة للطلاب من الأسر المتعففة

جمع 10000 حقيبة للطلاب من الأسر المتعففة
16 أغسطس 2025 01:08

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تطوير الشوارع والمناطق المحيطة بالمدارس في أبوظبي
ألزمته المحكمة برد 30 ألف درهم
عام المجتمع
تابع التغطية كاملة

نظّمت دبي العطاء، بالشراكة مع مجموعة «الدار» بصفتها الراعي الحصري، دورة جديدة من مبادرة «التطوع في الإمارات - العودة إلى المدرسة» في أبوظبي، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته المبادرة في العام الماضي، حيث شارك أكثر من 450 متطوعاً، من بينهم 80 موظفاً من مجموعة «الدار»، في جمع 10,000 حقيبة مدرسية للطلاب من الأسر المتعففة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.
وقال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في «دبي العطاء»: «في عام المجتمع، يجسّد نجاح مبادرة «التطوع في الإمارات -العودة إلى المدرسة» دليلاً حقيقياً على روح الوحدة والهدف المشترك الذي يميز دولتنا، ولولا الدعم السخي من مجموعة الدار، والالتزام الاستثنائي من المتطوعين من مختلف أنحاء دولة الإمارات، لما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق. إن الحضور اللافت اليوم في أبوظبي يعكس إيمان أفراد المجتمع العميق بقيمة العطاء وأهمية المشاركة المجتمعية».
وقالت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والتواصل المجتمعي في «الدار»: «في الدار، نؤمن بأن بناء مجتمع مزدهر وشامل يبدأ من ضمان حصول كل طفل على أفضل فرصة لتحقيق كامل إمكاناته. لقد كانت رؤية مئات المتطوعين يجتمعون اليوم، ومن بينهم الكثير ممن يشاركون للعام الثاني على التوالي، تذكيراً قوياً بروح التلاحم الاجتماعي التي تميّز دولة الإمارات، وبأثر المشاركة المجتمعية في دفع عجلة التغيير».

حقيبة مدرسية
الحقائب المدرسية
الأسر المتعففة
الإمارات
عام المجتمع
دبي العطاء
شركة الدار العقارية
العودة إلى المدارس
العودة إلى المدرسة
حقائب مدرسية
العام الدراسي الجديد
انطلاق العام الدراسي الجديد
العام الدراسي
آخر الأخبار
ترامب مستقبلاً بوتين على مدرج قاعدة إلمندورف العسكرية في ألاسكا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«قمة تاريخية» تجمع ترامب وبوتين في ألاسكا
16 أغسطس 2025
مبنى محترق جراء انتهاكات «سلطة بورتسودان» في الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«سلطة بورتسودان».. أكاذيب ممنهجة لتأمين البقاء في الحكم
16 أغسطس 2025
مسن فلسطيني يسير وسط الدمار الهائل للمباني في حي الزيتون جنوب غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
إسرائيل تصدر أوامر إخلاء لأهالي «حي الزيتون»
16 أغسطس 2025
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني: حان وقت إنهاء الحرب
16 أغسطس 2025
حرائق الغابات في اللاذقية (رويترز)
الأخبار العالمية
حركة نزوح كبيرة في اللاذقية مع تجدد حرائق الغابات
16 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©