جمع 10000 حقيبة للطلاب من الأسر المتعففة

دبي (الاتحاد)

نظّمت دبي العطاء، بالشراكة مع مجموعة «الدار» بصفتها الراعي الحصري، دورة جديدة من مبادرة «التطوع في الإمارات - العودة إلى المدرسة» في أبوظبي، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته المبادرة في العام الماضي، حيث شارك أكثر من 450 متطوعاً، من بينهم 80 موظفاً من مجموعة «الدار»، في جمع 10,000 حقيبة مدرسية للطلاب من الأسر المتعففة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وقال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في «دبي العطاء»: «في عام المجتمع، يجسّد نجاح مبادرة «التطوع في الإمارات -العودة إلى المدرسة» دليلاً حقيقياً على روح الوحدة والهدف المشترك الذي يميز دولتنا، ولولا الدعم السخي من مجموعة الدار، والالتزام الاستثنائي من المتطوعين من مختلف أنحاء دولة الإمارات، لما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق. إن الحضور اللافت اليوم في أبوظبي يعكس إيمان أفراد المجتمع العميق بقيمة العطاء وأهمية المشاركة المجتمعية».

وقالت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والتواصل المجتمعي في «الدار»: «في الدار، نؤمن بأن بناء مجتمع مزدهر وشامل يبدأ من ضمان حصول كل طفل على أفضل فرصة لتحقيق كامل إمكاناته. لقد كانت رؤية مئات المتطوعين يجتمعون اليوم، ومن بينهم الكثير ممن يشاركون للعام الثاني على التوالي، تذكيراً قوياً بروح التلاحم الاجتماعي التي تميّز دولة الإمارات، وبأثر المشاركة المجتمعية في دفع عجلة التغيير».