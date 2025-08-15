السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

60 فعالية في برنامج الأنشطة الصيفية لـ«التعليم والمعرفة»

مبنى دائرة التعليم والمعرفة (الاتحاد)
16 أغسطس 2025 01:08

أبوظبي (وام)

يتضمن برنامج الأنشطة الصيفية 2025 لدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أكثر من 60 فعالية ونشاطاً متنوعاً، بينها أكثر من 15 برنامجاً متخصصاً بمجالات الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، والتقنيات المتقدمة، وينفَّذ بالتعاون مع نخبة من الجامعات الرائدة مثل: جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة خليفة، وجامعة أبوظبي.
وأكدت الدائرة أن نسخة هذا العام تتميز بأنها صممت بناء على منهجية تشاركية، حيث جرى أخذ آراء أولياء الأمور بعين الاعتبار لتلبية احتياجات مختلف فئات الطلبة، بما في ذلك أصحاب الهمم، مع التركيز على أن تكون الأنشطة قائمة على التطبيق العملي وتخدم أهدافاً تربوية وتنموية شاملة.
وتشمل الإضافات الجديدة في نسخة هذا العام برامج نوعية في ريادة الأعمال، والوعي المالي، والتطوير المهني، مثل: برنامج «قادة الأعمال الشباب»، وبرنامج «فلوسك ناموسك»، وبرنامج «مهن المستقبل»، إلى جانب أنشطة في مجالات الفنون، والطهي، والقراءة، والكتابة، والرياضة، والبرمجة، والابتكار.
وستُقام الأنشطة حضورياً في وجهات تعليمية وثقافية بارزة في أبوظبي والعين والظفرة، منها: متحف اللوفر أبوظبي، ومدرسة 42 أبوظبي، والمنطقة الإبداعية ياس، ومقر دائرة التعليم والمعرفة، فضلاً عن برامج إضافية تنفذها جهات متخصصة لضمان تجربة تعليمية غنية لكل طالب. 
ولا يزال باب التسجيل مفتوحاً، وسط توقعات بزيادة الإقبال مقارنة بالسنوات الماضية، مدفوعاً بتوسّع نطاق البرامج وتنوع الشراكات النوعية. 

دائرة التعليم والمعرفة
أبوظبي
الإمارات
دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي
الأنشطة الصيفية
البرامج الصيفية
الفعاليات الصيفية
